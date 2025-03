अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए नही ली थी फीस,  23 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर हुई बुरी तरह फ्लॉप, मेकर्स को हुआ नुकसान

अक्षय कुमार के लिए बीते कुछ साल खास नहीं रहे क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर उनकी एक के बाद एक फ्लॉप फिल्म देखने को मिला, जिसमें मल्टीस्टारर खेल खेल में से लेकर सरफिरा जैसी फिल्मों का नाम शामिल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2023 में आई एक फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने फीस नहीं ली थी. जबकि उन्होंने कहा था कि अगर फिल्म अच्छा कमाती है तो वह अपनी फीस ले लेंगे. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अक्षय कुमार की ये फिल्म ना सिर्फ फ्लॉप हुई बल्कि मेकर्स को करोड़ों का नुकसान भी हुआ. हम बात कर रहे हैं 2023 में आई इमरान हाशमी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी.

सेल्फी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसे राज मेहता ने डायरेक्ट किया था. जबकि धर्मा प्रोडक्शन, मैजिक फ्रेम्स, पृथ्वीराज प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म 2019 में आई मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक थी, जो एक आरटीओ इंस्पेक्टर और एक एक्टर के बीच दुश्मनी पर आधारित थी. फिल्म 24 फरवरी 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई. लेकिन 100 करोड़ के बजट में केवल 23.63 करोड़ की कमाई दुनियाभर में फिल्म कर पाई.

I had produced a movie with #AkshayKumar Sir. He did not take a single rupee. He just said that if the film made money, only then he would take his remuneration. And the film did not do well, and he did not take any money. ~#PrithvirajSukumaran pic.twitter.com/INH3ixaSm1