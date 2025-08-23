विज्ञापन

राउडी राठौर 2 का बड़ा अपडेट आया सामने, बॉक्स ऑफिस पर फिर होगा धमाका- पढ़ें डिटेल्स

2012 में रिलीज हुई राउडी राठौर वाकई एक अलग ही एक्शन एंटरटेनर थी, जिसने दर्शकों के दिल और बॉक्स ऑफिस दोनों पर राज किया.

Read Time: 2 mins
Share
राउडी राठौर 2 का बड़ा अपडेट आया सामने, बॉक्स ऑफिस पर फिर होगा धमाका- पढ़ें डिटेल्स
राउडी राठौर का सीक्वल कन्फर्म
नई दिल्ली:

2012 में रिलीज हुई राउडी राठौर वाकई एक अलग ही एक्शन एंटरटेनर थी, जिसने दर्शकों के दिल और बॉक्स ऑफिस दोनों पर राज किया. प्रभु देवा के डायरेक्शन और अक्षय कुमार के डबल रोल, विक्रम राठौड़ और शिवा ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया. चाहे कहानी हो, कॉमेडी हो, या दमदार एक्शन, हर पहलू में इस फिल्म ने दर्शकों को बांधे रखा. सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय कुमार की जोड़ी भी लोगों को खूब पसंद आई थी. यही वजह रही कि राउडी राठौर उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई.

बीते कई सालों से फैंस इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार कर रहे थे. दर्शक बार-बार पूछते रहे कि आखिर विक्रम राठौड़ और शिवा की कहानी आगे कब देखने को मिलेगी. अब फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री सोर्स ने खुलासा किया है कि राउडी राठौर के प्रोड्यूसर्स ने आखिरकार इसके सीक्वल की स्क्रिप्ट फाइनल कर दी है. सूत्र के मुताबिक, मेकर्स को इस नई स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा है और उनका मानना है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर धूम मचाने वाली है.

टीम का इरादा इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर बनाने का है, ताकि यह एंटरटेनमेंट और एक्शन का वही तड़का लेकर आए जिसकी कमी दर्शक सालों से महसूस कर रहे थे. यह अपडेट फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. अक्षय कुमार का दमदार अंदाज और उनका खास स्वैग जब फिर से पर्दे पर लौटेगा, तो यह फिल्म जरूर रिकॉर्ड तोड़ेगी. अब सभी की निगाहें आने वाले अपडेट्स, कास्टिंग और रिलीज डेट पर टिकी हुई हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rowdy Rathore 2, Akshay Kumar, Rowdy Rathore Sequel
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com