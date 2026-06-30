125 करोड़ के बजट में बनी वेलकम टू द जंगल, जानें क्यों अक्षय कुमार ने बिना फीस किया काम

अहमद खान के निर्देशन में बनी वेलकम टू द जंगल का बजट ट्रेड अनुमान के मुताबिक 125 करोड़ रुपये है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा फिल्म की शूटिंग पर खर्च किया गया है. अकेले प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 60 करोड़ रुपये रही. फिल्म के बड़े पैमाने, विशाल स्टार कास्ट और एक्शन सीक्वेंस को देखते हुए यह बजट शानदार दृश्य और समझदारी से किए गए खर्च के बीच संतुलन दिखाता है. फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उसकी स्टार कास्ट और बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ-साथ अक्षय कुमार के पारिश्रमिक मॉडल की भी हो रही है. आम तौर पर अपनी अभिनय फीस लेने वाले अक्षय कुमार ने इस बार कोई फीस नहीं ली. उन्होंने मुनाफे में हिस्सेदारी के आधार पर फिल्म से जुड़ने का फैसला किया.

वेलकम टू द जंगल की पूरी स्टार कास्ट पर लगभग 35 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो इतनी बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म के हिसाब से काफी कम माना जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि अक्षय कुमार ने अपनी अभिनय फीस छोड़ दी. वहीं, निर्देशक और तकनीकी टीम की फीस पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च हुए. प्रिंट और प्रचार-प्रसार के लिए भी 15 करोड़ रुपये अलग रखे गए. इस तरह फिल्म की कुल निर्माण लागत 125 करोड़ रुपये तक पहुंची.

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फिल्म की वित्तीय योजना का सबसे दिलचस्प पहलू अक्षय कुमार की मुनाफे में हिस्सेदारी वाली डील है. इस समझौते के तहत निर्माता अपनी लागत निकालने के बाद जो मुनाफा कमाएंगे, उसी में से अक्षय कुमार को उनका हिस्सा मिलेगा. अब तक फिल्म दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 94.63 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर चुकी है.

अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडे, बृजेंद्र काला, फिरोज खान (अर्जुन), स्वर्गीय पंकज धीर जी, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृहि कोडवारा, आदित्य सिंह और भाग्य भानुशाली अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं.

अहमद खान निर्देशित वेलकम टू द जंगल को ए.ए. नाडियाडवाला, केप ऑफ गुड फिल्म्स और स्टार स्टूडियो18 ने सीता फिल्म्स तथा राकेश डांग के सहयोग से प्रस्तुत किया है. फिल्म के निर्माता राकेश डांग, वेदांत विकास बाली और फिरोज ए. नाडियाडवाला हैं। यह फिल्म 26 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई.