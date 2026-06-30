अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' की बॉक्स ऑफिस पर हुंकार, चौथे दिन जबरदस्त कमाई

Welcome to the Jungle box office collection day 4: अक्षय कुमार की 'वेलकम' फैंस को पसंद आ रही है. शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद 'वेलकम टू द जंगल' पहले वीकडे पर भी मजबूती से टिकी रही. ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने पहले सोमवार को 8.50 करोड़ की कमाई की. हालांकि ये आंकड़े रविवार की कमाई से कम थे, फिर भी फिल्म ने कामकाजी दिनों में होने वाली आम गिरावट और दूसरी रिलीज फिल्मों से मिल रही टक्कर के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया. फिल्म ने शुक्रवार को 15.25 करोड़ की ओपनिंग की थी. साथ ही पेड प्रीव्यू से 3.75 करोड़ कमाए. इसके बाद शनिवार को 20 करोड़ और रविवार को अब तक की सबसे ज्यादा एक दिन की कमाई 24.75 करोड़ की. सोमवार की कमाई को मिलाकर फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन अब 72.25 करोड़ हो गया है, जबकि भारत में ग्रॉस कलेक्शन 85.67 करोड़ तक पहुंच गया है.

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अहमद खान द्वारा निर्देशित 'वेलकम टू द जंगल' गैंगस्टरों, अपराधियों और अजीबोगरीब किरदारों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अचानक बॉर्डर के पास एक जंगल में पहुंच जाते हैं. जो शुरुआत में फिल्म की शूटिंग जैसा लगता है, वह जल्द ही कन्फ्यूजन, क्राइम, एक्शन और भरपूर कॉमेडी से भरे अजीबोगरीब एडवेंचर में बदल जाता है. इस फिल्म में बड़ी कास्ट है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, जैकी श्रॉफ, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, उर्वशी रौतेला, फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंह, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, स्वर्गीय पंकज धीर, पुनीत इस्सर, कीकू शारदा, फिरोज खान (अर्जुन), सुदेश बेरी और वृही कोडवारा शामिल हैं.

शुरू में इसे क्रिसमस 2024 में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन अतिरिक्त शूटिंग शेड्यूल और बड़े पैमाने पर VFX के काम के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया. पहला शूटिंग शेड्यूल मई 2024 में पूरा हुआ और उसी साल अगस्त तक अहमद खान ने बताया कि फिल्म का लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इसके बाद UAE में एक इंटरनेशनल शूटिंग शेड्यूल हुआ और आखिरकार यह फिल्म 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई.

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'वेलकम टू द जंगल' प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की मशहूर कॉमेडी फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म है. इस सीरीज की शुरुआत 2007 में 'वेलकम' से हुई थी, जिसके बाद 2015 में 'वेलकम बैक' आई थी. पिछली फिल्मों से अलग यह नई फिल्म एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन साथ ही फ्रैंचाइजी की पहचान बन चुकी स्लैपस्टिक कॉमेडी और जबरदस्त कॉमेडी को भी बनाए रखती है.