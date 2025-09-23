विज्ञापन

रामायण में महर्षि वाल्मीकि का किरदार निभा रहे अक्षय कुमार? खिलाड़ी कुमार ने बताया सच

अक्षय कुमार को लेकर एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. मामला गंभीर होता देख एक्टर ने खुद सामने आकर सफाई दी.

अक्षय कुमार नहीं बन रहे महर्षि वाल्मिकी
नितीश तिवारी की रामायण का बज चारों ओर है. जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तभी से इसके बारे में जानने के लिए लोगों में एक एक्साइटमेंट थी. राम, सीता, रावण सभी के नाम सामने आए और इस बीच एक और नाम की चर्चा शुरू हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया. कुछ एआई जनरेटेड वीडियो में अक्षय कुमार को महर्षि वाल्मिकी के किरदार में दिखाया जाने लगा. इस तरह के कई फेक ट्रेलर भी आए. मामला इतना गंभीर हो गया कि अब अक्षय कुमार ने खुद आगे आकर इस मामले पर अपना पक्ष रखा और इसकी सच्चाई बताई.

अक्षय कुमार ने महर्षि वाल्मिकी के रोल पर दी सफाई

अक्षय कुमार की नजर जब खुद से जुड़ी इन खबरों पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट जारी कर साफ किया कि इस किरदार से जुड़ी उनकी तस्वीरें और वीडियो झूठे हैं. अपनी पोस्ट में अक्षय कुमार ने लिखा, मैंने हाल ही में एक फिल्म के ट्रेलर के कुछ AI जनरेटेड वीडियो देखे इनमें मुझे महर्षि वाल्मिकी के रोल में दिखाया जा रहा था. मैं साफ करना चाहता हूं कि ये सभी वीडियो फेक और AI की मदद से बनाए गए हैं. सबसे बुरा यह है कि कुछ न्यूज चैनल्स ने बिना वैरिफाई किए इसे खबर की तरह चलाना शुरू कर दिया है.

अक्षय ने आगे लिखा, आज के समय में जब गुमराह करने वाला कंटेंट इतनी तेजी से बनाया जा रहा है मैं मीडिया हाउसेज से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो रिपोर्ट्स को वैरिफाई करें और खबर की पुष्टि करने के बाद ही उसे छापें.

अक्षय कुमार ने जारी किया बयान.

