Ashish Warang Death: अक्षय कुमार के को-स्टार का 55 साल की उम्र में निधन, सूर्यवंशी, दृष्यम और मर्दानी...

रोहित शेट्टी की फ़िल्म सूर्यवंशी (2021) में अक्षय कुमार के साथ नजर आने वाले अभिनेता आशीष वारंग का निधन हो गया है. वह 55 वर्ष के थे. मृत्यु का सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है.

सूत्रों के अनुसार आशीष वारंग कुछ समय से अस्वस्थ थे. वे दिसंबर में जॉन्डिस से उबर गए थे. हालांकि, रिपोर्टों में कहा गया है कि उनके अचानक बीमार होने के कारण उनका निधन हुआ.

उन्होंने मनोरंजन जगत में एक खालीपन छोड़ दिया है. उनके फैंस और शुभचिंतक उनके अप्रत्याशित निधन की खबर से स्तब्ध हैं. उनके निधन के तुरंत बाद फैंस और मशहूर हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया.

निर्माता अरिन पॉल ने की पुष्टि

फ़िल्म निर्माता अरिन पॉल ने उनके निधन की पुष्टि की. उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, "आज अभिनेता आशीष वारंग के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं. मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनका काम उन यादों में अमर रहे जिन्हें उन्होंने बनाने में मदद की. आशीष जी, आपकी बहुत याद आएगी."

इन फिल्मों में आए नजर

हालांकि आशीष वारंग अक्सर साइड रोल्स में नज़र आते थे, लेकिन उनके अभिनय ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है. वह निशिकांत कामत की "दृश्यम" (2015) जैसी फ़िल्मों का हिस्सा थे, जिसमें अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन ने अभिनय किया था. इसके आलवा "एक विलेन रिटर्न्स" (2022), "सर्कस" (2022) और रानी मुखर्जी की "मर्दानी" (2014) में भी आशीष नज़र आए थे. उन्होंने मनोज बाजपेयी की "द फैमिली मैन" (2019) के पहले सीज़न में भी अभिनय किया था.