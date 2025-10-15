लाल साड़ी में अक्षरा सिंह ने ढाया कहर, दिखी इतनी खुश फैंस बोले- अगले महीने तलाक के बाद पवन भैया आपसे ही...

विज्ञापन

भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. इस तस्वीर में अक्षरा ने लाल रंग की साड़ी और गोल्डन वर्क वाला ब्लाउज पहना हुआ है.

अक्षरा सिंह ने लाल साड़ी में शेयर की फोटो
नई दिल्ली:

भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. इस तस्वीर में अक्षरा ने लाल रंग की साड़ी और गोल्डन वर्क वाला ब्लाउज पहना हुआ है. खुले बाल, हैवी झुमके और स्टाइलिश चोकर में अक्षरा बेहद ग्लैमरस दिख रही हैं. अक्षरा ने फोटो के साथ कैप्शन लिखा- 'दिल भी लाल, आउटफिट भी लाल…वाइब तो ऑब्वियस है'. कुछ ही घंटों में इस पोस्ट पर 63 हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं. 

फैंस बोले- पवन भैया अगले महीने शादी...

अक्षरा सिंह की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस के धड़ाधड़ कमेंट्स भी आ रहे हैं. इस पोस्ट पर आए तमाम कमेंट्स में एक कमेंट ने सबका ध्यान खींच लिया. एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा- 'सबको मालूम है, अगले महीने तलाक के बाद पवन भैया आपसे ही शादी करने वाले हैं'. वहीं एक और यूजर ने लिखा- 'पवन सिंह को अक्षरा सिंह से शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आज की डेट में अक्षरा सिंह से सुंदर कोई नहीं है'. इन कमेंट्स से साफ है कि फैंस अब भी अक्षरा और पवन सिंह की जोड़ी को मिस करते हैं और दोनों को फिर से साथ देखने की ख्वाहिश रखते हैं.

अक्षरा-पवन की जोड़ी फिर चर्चा में

गौरतलब है कि कभी भोजपुरी सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ियों में गिनी जाने वाली अक्षरा सिंह और पवन सिंह का रिश्ता हमेशा सुर्खियों में रहा है. दोनों ने कई हिट फिल्में साथ दी हैं और ऑन-स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. हालांकि अब दोनों अलग राहों पर हैं, लेकिन फैंस आज भी सोशल मीडिया पर उनकी जोड़ी को याद करते हैं और उन्हें फिर एक साथ देखने की ख्वाहिश जताते रहते हैं.

