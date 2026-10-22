Akka Trailer: नेटफ्लिक्स सीरीज अक्का का ट्रेलर रिलीज, साउथ की कीर्ति से बॉलीवुड की राधिका की टक्कर

Akka Trailer: नेटफ्लिक्स ने नई सीरीज ‘अक्का' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. यह सीरीज वाईआरएफ एंटरटेनमेंट की है. इसमें साउथ सुपरस्टार कीर्ति सुरेश और ओटीटी क्वीन राधिका आप्टे लीड रोल में हैं. सीरीज में दोनों एक्ट्रेस के बीच जोरदार टक्कर दिखाई गई है.‘अक्का' एक गैंगस्टर की कहानी है. इसमें सत्ता, परिवार की विरासत और बदले की भावना देखने को मिलेगी. वेब सीरीज की कहानी पेरुन्नुरु नाम के एक काल्पनिक जगह की है. यहां पीढ़ियों से महिलाएं ही शासन करती आई हैं. वह अपनी ताकत और अधिकार को बचाने के लिए लड़ती हैं. जिसे एक बाहरी व्यक्ति राधिका आप्टे चुनौती देती हैं. इससे पुरानी रंजिशें जाग रही हैं और वफादारी की परीक्षा हो रही है.
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‘अक्का' की कहानी
कीर्ति सुरेश भवानी का किरदार निभा रही हैं. भवानी अपनी विरासत की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. राधिका आप्टे रुद्रा बनी हैं. रुद्रा मौजूदा व्यवस्था को बदलना चाहती हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागती हैं. दोनों के अलग-अलग विचार और लक्ष्य उनकी दुश्मनी को और तेज करते हैं.
‘अक्का' का निर्देशन और लेखन धर्मराज शेट्टी ने किया है. सीरीज में तन्वी आजमी, महेश मांजरेकर, अंशुमान पुष्कर और मोनिका पंवार भी हैं. नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तन्या बामी ने कहा कि ‘अक्का' में महिलाएं सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि सत्ता का केंद्र हैं. यह वाईआरएफ के साथ नेटफ्लिक्स की साझेदारी का नया अध्याय है.
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कब रिलीज होगी ‘अक्का'
धर्मराज शेट्टी ने बताया कि उन्हें गैंगस्टर शैली को नया रूप देने का मौका मिला. पेरुन्नुरु की दुनिया महिलाओं द्वारा बनाई गई है. यहां सत्ता और रिश्ते नए तरीके से दिखते हैं. कीर्ति ने भवानी के बारे में कहा कि वह मजबूत हैं, लेकिन उनके फैसले आसान नहीं. राधिका ने रुद्रा को एक ऐसी स्त्री बताया जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपना रास्ता खुद चुनती है.
‘अक्का' 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. यह नेटफ्लिक्स और वाईआरएफ की पिछली सफल सीरीजों जैसे द रोमांटिक्स, द रेलवे मेन और महाराज के बाद नया सहयोग है. दर्शक पेरुन्नुरु की इस दुनिया में महिलाओं की ताकत, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को करीब से देख सकेंगे.
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