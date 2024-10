24 साल बाद अजय देवगन की ये फिल्म अब पहली बार होगी रिलीज, सिंघम अगेन की ठीक 21 दिन बाद आएगी सिनेमाघरों में

Ajay Devgn upcoming movie Naam: अजय देवगन इन दिनों फिल्में सिंघम अगेन को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. सिंघन अगेन इस साल अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. वहीं इन सबके बीच अजय देवगन की एक और फिल्म अचानक से सुर्खियों में आ गई है. यह फिल्म सिंघम अगेन के ठीक 21 दिन बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अजय देवगन की यह फिल्म नाम है. जिसकी शनिवार को घोषणा हुई है.

हैरान कर देने वाली बात यह है कि नाम अजय देवगन की 24 साल पुरानी फिल्म का है, जिसका निर्देशन भूल भुलैया 3 के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने किया है. नाम की शूटिंग अजय देवगन ने साल 2000 में शुरू कर दी थी. इस बात की जानकारी खुद को फिल्म क्रिटिक्स मानने वाले बॉलीवुड एक्टर केआरके ने दी है. केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह सोशल मीडिया पर फिल्मों और कलाकारों को लेकर अपनी राय देते रहते हैं.

Film #Naam - starring #AjayDevgn, #SameeraReddy and directed by #AneesBazmee will release on 22 November 2024.

Ajay did shoot this film in 2000 means approx 24 years ago. It was produced by Dinesh B Patel. But now producer is #AnilRoongta! Means Dinesh Ne Anil Ko Mama Banaya! pic.twitter.com/aWJCKdrfrM