टैक्स ना देना पड़े इसलिए बनाई फिल्म, करवाना चाहता था फ्लॉप, हुई ऐसी ब्लॉकबस्टर 35 लाख में कमा डाले 2.5 करोड़

कोई फिल्म मेकर, डायरेक्टर और एक्टर नहीं चाहेगा कि उसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर हिट ना हो. लेकिन आज से 67 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म का एक्टर चाहता था कि उसकी यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाए. मगर एक्टर की किस्मत ने काम नहीं किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बंपर हिट साबित हुई. इस फिल्म के सभी गाने लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं. दरअसल, टैक्स से बचने के लिए यह एक्टर अपनी इस फिल्म को फ्लॉप करवाना चाहता था, लेकिन जब इसकी यह फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर देखते ही देखते हिट हो गई, इसके बाद इस एक्टर पर टैक्स को लेकर 40 सालों तक केस चलता रहा.

कौन सी है ये ब्लॉकबस्टर फिल्म

बात कर रहे हैं कि 1958 में रिलीज हुई फिल्म चलती का नाम गाड़ी की, जिसे सत्येन बोस ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में कुमार ब्रदर्स की तिकड़ी अशोक, किशोर और अनुप कुमार नजर आए थे. फिल्म की लीड एक्ट्रेस किशोर कुमार की पत्नी मधुबाला थीं. यह एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म की गिनती कल्ट क्लासिक फिल्मों में होती है. किशोर कुमार टैक्स से बचने के लिए फ्लॉप फिल्म बनाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने दो फिल्में लुकचुरी (बंगाली) और चलती का नाम गाड़ी (हिंदी) बनाई थी.

बजट से कमाया सात गुना

फिल्म चलती का नाम गाड़ी को 35 लाख रुपये के बजट में तैयार किया गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सात गुना यानि 2.50 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. फिल्म ने भारत में 1 करोड़ 25 लाख रुपये कमाए थे. चलती का नाम गाड़ी साल 1958 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. इस फिल्म के एक नहीं बल्कि सभी गाने चार्टबस्टर साबित हुए थे, जिसमें एक लड़की भीगी-भागी सी, हाल कैसा है जनाब का, बाबू समझो इशारे, हम थे वो थी और 5 रुपया 12 आना हैं.