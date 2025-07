अजय देवगन की बेटी निसा हुई ग्रेजुएट, काजोल को यूं देख फैंस को आई कभी खुशी कभी गम की याद

बॉलीवुड के पावर कपल काजोल और अजय देवगन के लिए एक बहुत ही खास पल आया है. जब उनकी बेटी निसा देवगन ने स्विट्जरलैंड के ग्लियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. निसा ने इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है, जिसमें उन्होंने लग्जरी ब्रांड स्ट्रैटेजी में स्पेशलाइजेशन किया है. ग्रेजुएशन सेरेमनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें काजोल अपनी बेटी के लिए जोर से चियर करती नजर आ रही हैं.

वायरल हुआ वीडियो

काजोल की आवाज इतनी तेज थी कि लोग उन्हें आसानी से पहचान गए. काजोल ने अपनी बेटी के लिए कहा- कम ऑन बेबी! ये पल इतना भावुक था कि निसा के टीचर्स भी काजोल की उत्सुकता पर मुस्कराने लगे. लोगों को काजोल का ये रूप देखकर उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम की याद आ गई, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए सीटियां बजाई थीं. निसा की ग्रेजुएशन सेरेमनी में काजोल का यह जोश और उत्साह देखने लायक था.

क्या बॉलीवुड में होगी निसा की एंट्री

निसा अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और पैपराजी को स्पॉट होती रहती हैं, लेकिन उन्होंने एक्टिंग में कदम रखने का कोई प्लान नहीं बनाया है. काजोल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि निसा ने अपना मन बना लिया है कि वह अभी इंडस्ट्री में नहीं आएंगी. वो 22 साल की हो गई हैं और अभी तक उनका इंडस्ट्री में आने का कोई प्लान नहीं है. काजोल के अलावा अजय देवगन भी निसा के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर बात कर चुके हैं.

Congratulations Nysa!!!

(In the chaos of 100s I can actually hear Kajol's "C'mon babyyyy!!" So clearly 😂) pic.twitter.com/6UMBS8VFLc