ऐश्वर्या राय का वो गाना, 16 साल पहले बन गया था प्रेमियों की पहली पसंद, हर कॉलर ट्यून पर सुनाई देती थी लता-उदित की आवाज

एक समय ऐसा था जब मोबाइल फोन की घंटी से ज्यादा लोगों की पहचान उनकी कॉलर ट्यून से होती थी. 2000 के दशक की शुरुआत में जब कॉलर ट्यून का चलन तेजी से बढ़ा, तब बॉलीवुड के कई गाने लोगों के फोन पर सुनाई देते थे. हालांकि कुछ गानों ने ऐसी लोकप्रियता हासिल की कि वे हर दूसरे मोबाइल की पहचान बन गए. इन्हीं में एक था ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान पर फिल्माया गया रोमांटिक गीत ‘हमको हमी से चुरा लो'. रिलीज के दो दशक से भी ज्यादा समय बाद भी यह गाना पुराने संगीत प्रेमियों की पसंद बना हुआ है और इसकी धुन सुनते ही लोग बीते दौर की यादों में खो जाते हैं.

‘मोहब्बतें' का सबसे यादगार गाना बना लोगों की पसंद

साल 2000 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म ‘मोहब्बतें' उस दौर की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल रही. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ जिमी शेरगिल, उदय चोपड़ा, जुगल हंसराज, किम शर्मा, प्रीति झंगियानी और शमिता शेट्टी जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ संगीत की दुनिया में भी खास पहचान बनाई. फिल्म के सभी गाने पसंद किए गए, लेकिन ‘हमको हमी से चुरा लो' ने सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की. मोबाइल कॉलर ट्यून का ट्रेंड शुरू होने के बाद यह गीत लाखों लोगों के फोन की रिंगटोन बन गया और हर उम्र के श्रोताओं की जुबान पर छा गया.

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज ने बनाया अमर

इस सदाबहार गीत को स्वर कोकिला लता मंगेशकर और उदित नारायण ने अपनी मधुर आवाज से सजाया था. संगीतकार जतिन-ललित की दिल छू लेने वाली धुन और आनंद बक्शी के भावपूर्ण बोलों ने इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया. फिल्म ‘मोहब्बतें' की सफलता में इसके संगीत का बड़ा योगदान माना जाता है. आज भी यह गाना रेडियो, म्यूजिक प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर खूब सुना जाता है. रोमांटिक प्लेलिस्ट की बात हो या 2000 के दशक की यादें ताजा करने की, ‘हमको हमी से चुरा लो' का नाम सबसे पहले लिया जाता है. यही वजह है कि वर्षों बाद भी यह गीत बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गानों में गिना जाता है.

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