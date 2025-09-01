VIDEO: बेटी आराध्या बच्चन के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंचीं ऐश्वर्या राय, फैंस को देख दिया यूं रिएक्शन

बॉलीवुड एक्टर्स इन दिनों फेस्टिव मोड में हैं और गणेश चतुर्थी को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच ऐश्वर्या राय का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें वह जीएसबी गणपति सेलिब्रेशन में बेटी आराध्या के साथ गणपति बप्पा के दर्शन करती हुई नजर आ रही हैं. मां बेटी की इस प्यारी जोड़ी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इसके चलते दोनों के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं. एक वीडियो इवेंट का है, जिसमें ऐश्वर्या राय को भीड़ में बेटी आराध्या को प्रोटेक्ट करते हुए देखा जा सकता है.
ऐश्वर्या राय और आराध्या गौड़ सारस्वत ब्राह्मिन (जीएसबी) गणेशोत्व पंडाल में भगवान गणेश के दर्शन करते हुए देखा जा सकता है. वहीं एक क्लिप में मां-बेटी की जोड़ी अपने फैंस के साथ स्माइल करते हुए पोज देती हुई और सेल्फी खिंचवाती हुई नजर आ रही हैं.
लुक की बात करें तो ऐश्वर्या राय वाइट एथिनिक सूट में नजर आ रही हैं. वहीं छोटी बिंदी और रेड लिपस्टिक से उन्होंने अपने लुक को कम्पलीट किया है. जबकि आराध्या मस्टर्ड यैलो कुर्ता में पोज देती दिख रही हैं. कुछ तस्वीरों में उन्हें हाथ जोड़े देखा जा सकता है.
गौरतलब है कि ऐश्वर्या हर बार जीएसबी गणपति सेलिब्रेशन में बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचती हैं. आखिरी बार वह बेटी आराध्या और मां बृंदा राय के साथ नजर आई थीं. वहीं इस साल भी अभिषेक बच्चन एक्ट्रेस के साथ नजर नहीं आए. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पिछले काफी समय से कपल के अलग होने की खबरें जोरों पर है. हालांकि कई मौकों पर साथ देखे जाने पर यह सिर्फ अफवाह साबित हुई है.
