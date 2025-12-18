विज्ञापन

ऐश्वर्या राय की हमशक्ल की 5 फोटो, सलमान खान संग किया डेब्यू, मना रही हैं 38वां बर्थडे, फैंस कहेंगे- यंग ऐश्वर्या

एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाह को अक्सर फैंस ऐश्वर्या राय की हमशक्ल कहते हैं. लेकिन आज वह पर्दे से दूर हैं और अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं.

Read Time: 4 mins
Share
ऐश्वर्या राय की हमशक्ल की 5 फोटो, सलमान खान संग किया डेब्यू, मना रही हैं 38वां बर्थडे, फैंस कहेंगे- यंग ऐश्वर्या
ऐश्वर्या राय की हमशक्ल कहलाती हैं स्नेहा उल्लाल

बॉलीवुड में कई चेहरे आए और चले गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जो फिल्मों से ज्यादा अपनी पहचान की वजह से चर्चा में रहते हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं स्नेहा उल्लाल, जिनका नाम सामने आते ही सबसे पहले ऐश्वर्या राय की हमशक्ल होने की बात याद आती है. यह टैग उनके लिए शुरुआत में एक दरवाजा खोलने वाला साबित हुआ, लेकिन धीरे-धीरे यही पहचान उनके करियर के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट भी बन गई. स्नेहा की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस बनने की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की भी है, जहां उन्हें पहचान तो मिली, लेकिन अपनी शर्तों पर नहीं.

Latest and Breaking News on NDTV

स्नेहा उल्लाल का जन्म 18 दिसंबर 1987 को ओमान में हुआ था.उनका बचपन भी वहीं बीता. शुरुआती पढ़ाई उन्होंने ओमान में की और बाद में अपनी मां के साथ मुंबई आ गईं. मुंबई में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की. स्नेहा का परिवार फिल्मों से बिल्कुल दूर था और खुद स्नेहा ने भी कभी अभिनेत्री बनने का सपना नहीं देखा था. वह एक साधारण जिंदगी जी रही थीं और उसी दौरान उनकी दोस्ती सलमान खान की बहन अर्पिता खान से हुई, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी.

Latest and Breaking News on NDTV

अर्पिता खान के जरिए स्नेहा की मुलाकात सलमान खान से हुई. उस वक्त स्नेहा की उम्र महज 17 साल थी. सलमान खान को स्नेहा का चेहरा पसंद आया, क्योंकि उनकी झलक काफी हद तक ऐश्वर्या राय से मिलती थी. इसी वजह से उन्हें फिल्म 'लकी: नो टाइम फॉर लव' में कास्ट किया गया. फिल्म 2005 में रिलीज हुई और इसके साथ ही स्नेहा रातों-रात चर्चा में आ गईं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन स्नेहा की खूबसूरती और उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से हर जगह होने लगी.

Latest and Breaking News on NDTV

यहीं से वह टैग शुरू हुआ, जिसने स्नेहा को पहचान तो दी, लेकिन उनके काम पर हमेशा भारी पड़ा. एक इंटरव्यू में स्नेहा ने कहा कि यह तुलना एक तरह से पीआर स्‍ट्रैटजी का हिस्सा थी. लोग उन्हें एक नई अभिनेत्री के तौर पर देखने की बजाय दूसरी ऐश्वर्या के रूप में देख रहे थे. स्नेहा कई बार यह कह चुकी हैं कि वह ऐश्वर्या राय की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, लेकिन वह अपनी पहचान अपने काम से बनाना चाहती थीं, न कि किसी और की परछाईं बनकर.

Latest and Breaking News on NDTV

'लकी' के बाद स्नेहा ने बॉलीवुड में 'आर्यन', 'क्लिक', और 'जाने भी दो यारों' जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली, जैसी उनको अपने करियर से उम्मीद थी. इसके बाद स्नेहा ने साउथ सिनेमा का रुख किया और यहीं उन्हें असली पहचान मिली. तेलुगु फिल्म 'उल्लासंगा उत्साहंगा' उनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अवॉर्ड भी मिला. बाद में 'सिंहा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म ने उन्हें साउथ में मजबूत जगह दिलाई.

Latest and Breaking News on NDTV

स्नेहा का करियर धीरे-धीरे पटरी पर आ रहा था, तभी उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया. वह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी से जूझने लगीं. उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह 30-40 मिनट से ज्यादा खड़ी भी नहीं रह पाती थीं. मजबूरी में उन्हें फिल्मों से लंबा ब्रेक लेना पड़ा. इस दौरान वह पूरी तरह लाइमलाइट से दूर रहीं और अपनी सेहत पर ध्यान दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

करीब छह साल बाद स्नेहा ने 2022 में फिल्म 'लव यू लोकतंत्र' से वापसी की. वह मानती हैं कि ऐश्वर्या राय की हमशक्ल होना उनके करियर की शुरुआत में वरदान था, लेकिन लंबे समय तक वही टैग उनके लिए बोझ बन गया. फिर भी उन्होंने खुद को साबित किया.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sneha Ullal, Sneha Ullal Birthday, Sneha Ullal Photos, Aishwarya Rai Lookalike
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com