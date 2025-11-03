वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद बॉलीवुड की इस फैमिली की बहू बनेंगी स्मृति मंधाना, जानें कौन हैं बॉयफ्रेंड

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वुमन्स वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी दिलाकर भारत को गर्व दिलाया है. पूरा देश उनके लिए चीयर कर रहा है और उन्हें बधाईयां देते हुए नजर आ रहे है. इसी बीच वुमन्स क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, जो रिपोर्ट्स के अनुसार, जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल के साथ शादी करेंगी. वहीं अब लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, स्मृति मधाना की शादी सांगली में होगी.

पलाश मुच्छाल से इतना है स्मृति मंधाना की उम्र का फासला

27 वर्षीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और 29 वर्षीय पलाश मुच्छल ने 2024 में अपने रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम के जरिए पब्लिक किया था. दोनों के बीच 2 साल का उम्र का फासला है. आनंद बाजार पत्रिका की मानें तो 20 नवंबर को कपल की शादी होगी. वहीं यह सेरेमनी स्मृति के होमटाउन महाराष्ट्र के सांगली में होगा. जहां वह पली बढ़ी हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पलाश मुच्छल भारतीय संगीतकार और फिल्म निर्माता हैं, जो कि कई बॉलीवुड गाने कंपोज कर चुके हैं. पलाश की बड़ी बहन पलक मुच्छल हैं, जो बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर हैं. उन्होंने सलमान खान से लेकर ऋतिक रोशन की फिल्मों में गानों को अपनी आवाज दी है. वहीं नेटवर्थ की बात करें तो पलाश मुच्छल की कुल संपत्ति 20 से 41 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है. जबकि पलाश की बहन का नेटवर्थ 20 से 50 करोड़ के बीच बताया गया है. वहीं पलाश के जीजा मिथुन यानी पलक मुच्छल के पति भी म्यूजिक कंपोजर हैं और बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं.

बता दें, स्मृति मंधाना की वर्ल्ड कप जीत पर बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल और उनकी बहन पलक मुच्छल ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है.

