रणवीर सिंह के बाद अब सलमान खान के जीजा को धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ईमेल पर भेजी धमकी!

सलमान खान के जीजा और अभिनेता आयुष शर्मा को धमकी भरा ईमेल मिला है. सूत्रों के अनुसार, यह ईमेल प्रोटोन मेल के जरिए भेजा गया था. ईमेल भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और आयुष शर्मा को धमकी दी. हालांकि, धमकी में कोई खास रकम या शर्त का जिक्र नहीं किया गया है. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है. यह घटना बॉलीवुड में हाल के दिनों में बढ़ते खतरे के सिलसिले में आई है.

सलमान खान के परिवार और उनके करीबियों पर पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं. अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसमें दो बाइक सवार हमलावरों ने चार राउंड फायर किए थे. उस घटना की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ली थी और पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया था.महाल ही में रणवीर सिंह को भी मंगलवार को एक व्हाट्सएप वॉइस नोट मिला था, जिसमें करोड़ों रुपये की मांग की गई.

रणवीर सिंह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इसके अलावा, जनवरी 2025 में फिल्मकार रोहित शेट्टी के घर पर भी फायरिंग हुई थी, जिसमें पांच संदिग्धों को पकड़ा गया. पुलिस का कहना है कि इन मामलों में भेजने वाले ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, जैसे प्रोटोन मेल या वीपीएन का इस्तेमाल. आयुष शर्मा, जो अर्जुन पाठक के नाम से भी जाने जाते हैं, सलमान खान की बहन अर्पिता खान से शादीशुदा हैं. वे फिल्मों में काम करते हैं और परिवार के साथ करीब रहते हैं. पुलिस ने इस ईमेल की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई कर रही है.