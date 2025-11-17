विज्ञापन

इस वेब सीरीज को हर स्कूल में दिखाना कर दिया था कंप्लसरी, लीड रोल के लिए 500 बच्चों ने दिया था ऑडिशन

आज हम आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी ही वेब सीरीज के बारे में बताने वाले हैं, जो ना केवल स्कूल के बच्चों के लिए बेहद जरूरी बन गई थी बल्कि इस वेब सीरीज ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे.

नई दिल्ली:

इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में और ओटीटी पर वेब सीरीज रिलीज हुईं. कई फिल्मों और वेब सीरीज ने अपनी कहानी और एक्शन से दर्शकों के दिलों को खूब जीता. वहीं कुछ वेब सीरीज की कहानियों ने लोगों को काफी प्रेरित या फिर सीख दी.आज हम आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी ही वेब सीरीज के बारे में बताने वाले हैं, जो ना केवल स्कूल के बच्चों के लिए बेहद जरूरी बन गई थी बल्कि इस वेब सीरीज ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे. 

क्या का वेब सीरीज की कहानी

जी हां, हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज एडोलसेंस की. यह साल 2025 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली वेब सीरीज है. एडोलसेंस की कहानी 13 साल के एक नाबालिग की है. जिस पर अपनी क्लासमेट लड़की की हत्या करने का आरोप होता है.चार एपिसोड की एडोलसेंस उन माता-पिता के रोंगटे खड़े कर देती है, जिनके बच्चे किशोरावस्था में कदम रख रहे हैं. एडोलसेंस की कहानी को दुनियाभर में खूब पसंद किया गया. यही वजह है कि इस वेब सीरीज को ब्रिटेन के सभी स्कूलों में दिखाने के निर्देश दिए गए थे. 

कौन से स्कूल के बच्चे को दिखाना हुआ कंप्लसरी

31 मार्च 2025 को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के ऑफिस ने घोषणा की कि वेब सीरीज एडोलसेंस ब्रिटेन के सभी माध्यमिक स्कूलों में दिखाई जाएगी. बात करें वेब सीरीज की स्टारकास्ट की तो इस वेब सीरीज ओवेन कूपर, स्टीफन ग्राहम, एशले वाल्टर्स, क्रिस्टीन ट्रेमार्को और एरिन डोहर्टी जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे. ओवेन कूपर ने वेब सीरीज में लीड रोल निभाया था, जिसके लिए 500 बच्चों ने ऑडिशन दिए था. एडोलसेंस ने लिए ओवेन कूपर ने 77वां एमी अवार्ड्स अपने नाम किया था. इस वेब सीरीज के लिए उन्हें एक्टिंग कैटेगरी में एमी अवार्ड्स जीता. 


