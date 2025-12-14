विज्ञापन

धुरंधर से जुड़ा ये वीडियो देख चमक जाएंगी आंखें, माधवन ने वीडियो शेयर कर कहा- ये दिन बार बार नहीं आता

रणवीर सिंह, आदित्य धर, अक्षय खन्ना और आर माधवन इस वक्त अपनी फिल्म धुरंधर की सक्सेस का जश्न मना रहे हैं. इस बीच माधवन ने एक ऐसा वीडियो से शेयर किया जो फिल्म से जुड़े किसी भी शख्स के लिए खास होगा.

धुरंधर की सक्सेस से एक्साइटेड आर माधवन
नई दिल्ली:

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी यह फिल्म रिलीज के बाद भी दर्शकों को सिनेमाघरों की तरफ खींच रही है. रिलीज के दो हफ्ते बाद भी फिल्म का क्रेज खत्म नहीं हुआ है. कमाई के मामले में भी रणवीर सिंह के लीड वाली ये फिल्म लंबी छलांग मार रही है. 

सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने नौवें दिन (शनिवार) को भारत में 53 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे कुल कलेक्शन 292.75 करोड़ रुपये हो गया. रिलीज के दूसरे रविवार को भी ज्यादातर शोज लगभग हाउसफुल चल रहे हैं. इस सक्सेस से गदगद और सातवें आसमान पर झूम रहे आर माधवन ने अपने इंस्टाग्राम पर थिएटर्स के हाउसफुल शोज के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए. उन्होंने लिखा, “इस दिन को नोट करना चाहता हूं. पूरे देश में अपनी फिल्म के हाउसफुल बोर्ड देखना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है…यह कुछ ऐसा है जो जिंदगी में बार बार नहीं होता और मैं इसे हाइलाइट करना चाहता हूं. #DHURANDHAR”.

पोस्ट पर एक्ट्रेस सोनल चौहान ने बधाई दी, जबकि फैंस ने भी एक्साइटमेंट दिखाई. एक यूजर ने लिखा, “मैडी के लिए बहुत खुश हूं, बधाई हो, यह पूरी तरह डिजर्विंग है.” दूसरे ने कहा, “पार्ट 2 का इंतजार नहीं कर सकता.” रिलीज के दस दिन बाद भी दर्शकों की भारी भीड़ के चलते मुंबई और पुणे जैसे शहरों में मिडनाइट और सुबह के एक्सट्रा शो जोड़े जा रहे हैं.

धुरंधर की कहानी

‘धुरंधर' में आर माधवन इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल के रोल में हैं, जो पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क को तोड़ने के लिए हाई-स्टेक मिशन लीड करते हैं. रणवीर सिंह एक पंजाबी युवक का किरदार निभा रहे हैं, जिसे जेल से निकालकर कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. फिल्म में सारा अर्जुन भी अहम रोल में हैं. मेकर्स ने ‘धुरंधर 2' की अनाउंसमेंट कर दी है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. यह यश की ‘टॉक्सिक' से बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी.

