42 की उम्र में दूसरी शादी करने वाली एक्ट्रेस की 3 फोटो, मना रही 49वां बर्थडे, 'हेड एंड शोल्डर्स' किया लॉन्च

अनिल कपूर की फिल्म 'नायक' में रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली लड़की याद है? हम बात कर रहे हैं पूजा बत्रा की, जो सोमवार यानी आज 27 अक्टूबर को अपना 49वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्ट्रेस भले ही बॉलीवुड से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हैं. पूजा का सोशल मीडिया उनकी खूबसूरत फोटोज से भरा है. पूजा बत्रा का जन्म 27 अक्टूबर 1974 को फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ. उनके पिता रवि बत्रा भारतीय सेना में अधिकारी थे और उनकी मां नीलम बत्रा भी मॉडलिंग में हाथ आजमा चुकी थीं. पूजा की शुरुआती पढ़ाई पंजाब से हुई और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी.

साल 1993 में जब एक्ट्रेस मात्र 18 साल की थीं, तब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल जीता और मिस एशिया पैसिफिक में तीसरी रनर अप रहीं थीं. मॉडलिंग शो जीतने के बाद पूजा ने भारत में शैम्पू 'हेड एंड शोल्डर्स' को लॉन्च किया था.

एक मॉडल के रूप में उन्होंने 250 से ज्यादा विज्ञापन और मॉडलिंग शो भी किए. हालांकि सबसे ज्यादा लोकप्रियता उन्हें लिरिल साबुन के विज्ञापन से मिली थी.

मॉडलिंग में अपार सफलता पाने के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और पहली ही फिल्म अनिल कपूर के साथ की. साल 1997 में आई फिल्म 'विरासत' में उन्हें देखा गया.

फिल्म 5 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद पूजा ने बैक टू बैक फिल्में की. उन्हें 1997 में आई 'चंद्रलेखा,' 1999 में 'आई हसीना मान जाएगी' और मलयालम फिल्म 'मेघम,' 2001 में आई 'नायक,' और 2003 में आई 'तलाश' में देखा गया.

फिल्मों से एक्ट्रेस को बड़ी पहचान मिली, लेकिन निजी जीवन ने उनके करियर को चौपट कर दिया. साल 2003 में ही उन्होंने अमेरिका में रहने वाले सर्जन डॉ. सोनू एस. अहलूवालिया से शादी की.

शादी के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन 2011 में दोनों का तलाक हो गया. हालांकि पूजा की जिंदगी में दोबारा प्यार ने दस्तक दी और साल 2019 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता नवाब शाह के साथ नया जीवन शुरू किया.

पूजा बत्रा ने 42 की उम्र में 46 वर्षीय नवाब शाह से जुलाई 2019 में शादी की थी. दोनों के बीच 4 साल का उम्र का फासला है. हालांकि कपल की फिटनेस देखकर आप उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं.