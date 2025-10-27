विज्ञापन

42 की उम्र में दूसरी शादी करने वाली एक्ट्रेस की 3 फोटो, मना रही 49वां बर्थडे, 'हेड एंड शोल्डर्स' किया लॉन्च

'हेड एंड शोल्डर्स' को भारत में लॉन्च करने वाली एक्ट्रेस पूजा बत्रा ने 42 की उम्र में दूसरी शादी की थी, जो उनसे 4 साल बड़े थे.

Read Time: 3 mins
Share
42 की उम्र में दूसरी शादी करने वाली एक्ट्रेस की 3 फोटो, मना रही 49वां बर्थडे, 'हेड एंड शोल्डर्स' किया लॉन्च
'हेड एंड शोल्डर्स' को भारत में लॉन्च करने वाली एक्ट्रेस की 6 फोटो
नई दिल्ली:

अनिल कपूर की फिल्म 'नायक' में रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली लड़की याद है? हम बात कर रहे हैं पूजा बत्रा की, जो सोमवार यानी आज 27 अक्टूबर को अपना 49वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्ट्रेस भले ही बॉलीवुड से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हैं. पूजा का सोशल मीडिया उनकी खूबसूरत फोटोज से भरा है. पूजा बत्रा का जन्म 27 अक्टूबर 1974 को फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ. उनके पिता रवि बत्रा भारतीय सेना में अधिकारी थे और उनकी मां नीलम बत्रा भी मॉडलिंग में हाथ आजमा चुकी थीं. पूजा की शुरुआती पढ़ाई पंजाब से हुई और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी.

साल 1993 में जब एक्ट्रेस मात्र 18 साल की थीं, तब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल जीता और मिस एशिया पैसिफिक में तीसरी रनर अप रहीं थीं. मॉडलिंग शो जीतने के बाद पूजा ने भारत में शैम्पू 'हेड एंड शोल्डर्स' को लॉन्च किया था.

Latest and Breaking News on NDTV

एक मॉडल के रूप में उन्होंने 250 से ज्यादा विज्ञापन और मॉडलिंग शो भी किए. हालांकि सबसे ज्यादा लोकप्रियता उन्हें लिरिल साबुन के विज्ञापन से मिली थी.

Latest and Breaking News on NDTV

मॉडलिंग में अपार सफलता पाने के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और पहली ही फिल्म अनिल कपूर के साथ की. साल 1997 में आई फिल्म 'विरासत' में उन्हें देखा गया.

Latest and Breaking News on NDTV

फिल्म 5 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद पूजा ने बैक टू बैक फिल्में की. उन्हें 1997 में आई 'चंद्रलेखा,' 1999 में 'आई हसीना मान जाएगी' और मलयालम फिल्म 'मेघम,' 2001 में आई 'नायक,' और 2003 में आई 'तलाश' में देखा गया.

Latest and Breaking News on NDTV

फिल्मों से एक्ट्रेस को बड़ी पहचान मिली, लेकिन निजी जीवन ने उनके करियर को चौपट कर दिया. साल 2003 में ही उन्होंने अमेरिका में रहने वाले सर्जन डॉ. सोनू एस. अहलूवालिया से शादी की.

Latest and Breaking News on NDTV

शादी के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन 2011 में दोनों का तलाक हो गया. हालांकि पूजा की जिंदगी में दोबारा प्यार ने दस्तक दी और साल 2019 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता नवाब शाह के साथ नया जीवन शुरू किया.

Latest and Breaking News on NDTV

पूजा बत्रा ने 42 की उम्र में 46 वर्षीय नवाब शाह से जुलाई 2019 में शादी की थी. दोनों के बीच 4 साल का उम्र का फासला है. हालांकि कपल की फिटनेस देखकर आप उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pooja Batra, Pooja Batra Husband, Pooja Batra Age, Pooja Batra Birthday
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com