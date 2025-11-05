काला कोट पहनकर अदालत में बहस करना चाहती थी ये बच्ची, किस्मत ने बनाया बॉलीवुड का सुपरस्टार, पहचाना?

इस मासूम सी बच्ची की पिक देखकर कौन ये मानेगा कि ये आज बॉलीवुड की सबसे चुलबुली और सबसे ग्लैमर्स एक्ट्रेस है. जिसने अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड पर बरसों राज किया है. जिसे आज देखकर आप भी शायद यही कहेंगे कि ये हीरोइन है. या ये भी सवाल पूछ बैठें कि कौन है जिसने पलट कर इसे नहीं देखा. हिंदी फिल्मों में कदम रखने से पहले इस एक्ट्रेस ने भी नहीं सोचा होगा कि ये कितने दिलों पर राज करने वाली है. शायद इसलिए एक्ट्रेस बनने की जगह वकील बनने की ख्वाहिश रही होगी.
वकील बनते बनते बन गई हीरोइन
अगर आप अब तक नहीं समझे कि ये बच्ची कौन है तो बता दें कि ये फिल्म इंडस्ट्री की प्यारी पू यानी कि करीना कपूर. जो हैं तो कपूर खानदान की लाडली लेकिन फिल्मों में आने से पहले वकील बनकर अदालत में जिरह करना चाहती थीं. करीना कपूर फिल्मों में नहीं, बल्कि कोर्ट रूम में अपनी पहचान बनाना चाहती थीं. लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक अलग स्क्रिप्ट लिख रखी थी. पढ़ाई के बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और जल्द ही बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शामिल हो गईं. और, इसके बाद ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला कि अदालत का रुख कर सकें.
फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन भी रहा खास
करीना ने सिर्फ अपनी मासूमियत से नहीं, बल्कि अपने फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन से भी सुर्खियां बटोरीं. फिल्म टशन के लिए उन्होंने इतना वजन घटाया कि इंडस्ट्री में ‘जीरो फिगर' का ट्रेंड शुरू हो गया. हालांकि इस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें थोड़ा मेंटली परेशान भी किया. लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जीरो फिगर का ट्रेंड उन्हीं के नाम पर दर्ज हो चुका है. करीना कपूर ने अपने करियर में हर तरह की फिल्म में काम किया. उनके नाम गोलमाल जैसी कॉमेडी मूवी सीरीज दर्ज है तो हीरोइन जैसी हार्डकोर कल्ट मूवी का भी वो हिस्सा रही हैं. इसके अलावा चमेली और तलाश जैसी मूवीज के जरिए वो अपना एक्टिंग टैलेंट मनवा चुकी हैं.
