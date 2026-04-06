विज्ञापन
WAR UPDATE

वो एक्ट्रेस जिसने शाहरुख को बनाया 'किंग ऑफ रोमांस', दोनों ने एक साथ दीं 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में, एक तो 31 साल से थिएटर्स से नहीं उतरी

शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है. लेकिन उन्हें इस टाइटल मिलने में एक एक्ट्रेस का खास योगदान रहा है. दोनों ने एक साथ 7 सुपरहिट फिल्में दी हैं और एक फिल्म तो 37 साल से सिनेमाघरों से उतरी नहीं है.

Read Time: 3 mins
Share
वो एक्ट्रेस जिसने शाहरुख को बनाया 'किंग ऑफ रोमांस', दोनों ने एक साथ दीं 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में, एक तो 31 साल से थिएटर्स से नहीं उतरी
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस के साथ जोड़ी रही है सुपरहिट
नई दिल्ली:

शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है. उन्होंने पर्दे पर एक आइडियल लवर, बॉयफ्रेंड और पति के किरदारों को पर्दे पर उतारा है. लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे सिर्फ वो नहीं हैं बल्कि उनकी को-स्टार यानी उनकी हीरोइन्स का भी बहुत बड़ा योगदान हैं. उनकी एक्ट्रेसेस उनकी अच्छी दोस्त भी रही हैं और रियल लाइफ में भी शाहरुख को एक आइडियल इंसान बताती हैं. आइए जानते हैं कि कौन सी वो एक्ट्रेसेस जिनकी वजह से शाहरुख किंग ऑफ रोमांस कहलाए यानी किनके साथ शाहरुख की जोड़ी सबसे अधिक पसंद की गई.

काजोल

काजोल, शाहरुख खान की फेवरेट को-स्टार और पुरानी दोस्त रही हैं. ये दोनों एक्टर बॉलीवुड के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ऑनस्क्रीन कपल में से एक हैं. शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस बनाने का सबसे अधिक श्रेय काजोल को दिया जा सकता है, क्योंकि पर्दे पर वह सबसे अधिक काजोल के साथ ही रोमांस करते दिखे हैं. बाजीगर, कुछ-कुछ होता है, करण-अर्जुन से लेकर दिलवाले तक काजोल-शाहरुख की जोड़ी हिट रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान ने ‘कोयला', ‘दिल तो पागल है' और दूसरी फिल्मों में अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया है.

Latest and Breaking News on NDTV

कैटरीना कैफ

कैटरीना कैफ ने शाहरुख खान के साथ ‘जब तक है जान' और ‘जीरो' में काम किया है. उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों और समीक्षकों, दोनों ने ही सराहा है. कैटरीना उन्हें विनम्र और एक सच्चा जेंटलमैन बताती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

यह भी पढ़ें - उस एक्ट्रेस की 5 तस्वीरें, जिसने इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर राजनीतिक गलियारों में मचाया था हलचल, हर फोटो में दिखेगी ग्लैमर और खूबसूरती

अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड में अपना बड़ा डेब्यू किया. रब ने बना दी जोड़ी में डबल अवतार लेकर शाहरुख ने दोनों ही रूप में आइडियल लवर और पति का उदाहरण पेश किया था.

Latest and Breaking News on NDTV

करीना कपूर

करीना कपूर खान ने शाहरुख खान के साथ ‘कभी खुशी कभी ग़म…', ‘अशोका' और ‘रा. वन' जैसी फिल्मों में स्क्रीन शेयर की है. करीना के साथ भी शाहरुख की जोड़ी काफी पसंद की गई. खासकर अशोका में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई.

Latest and Breaking News on NDTV

यह भी पढ़ें - मिस इंडिया इंटरनेशनल, सुपरस्टार की बहन, 2 एक्ट्रेस और एक विदेशी लड़की समेत, 5 पत्नियों वाला पति, 12 अफेयर, गुमनाम मौत

दीपिका पादुकण 

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने कई हिट फिल्में दी है.  ओम शांति ओम (2007), चेन्नई एक्सप्रेस (2013), हैप्पी न्यू ईयर (2014), पठान (2023), और जवान (2023) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दोनों साथ नजर आए. दोनों की केमेस्ट्री काफी पसंद की गई. जवान उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर  1,160 करोड़ की कमाई की. 

Latest and Breaking News on NDTV
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan Heroines, Shah Rukh Khan Actress Fan Movies, Shah Rukh Khan Actress List, Shah Rukh Khan Kajol Movie List
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com