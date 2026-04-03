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मिस इंडिया इंटरनेशनल, सुपरस्टार की बहन, 2 एक्ट्रेस और एक विदेशी लड़की समेत, 5 पत्नियों वाला पति, 12 अफेयर, गुमनाम मौत

महेश ने 1984 में फिल्म 'करिश्मा' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. उनकी गठीली और मर्दाना कद-काठी उन्हें विलेन वाले किरदारों के लिए एकदम सही बनाती थी.

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मिस इंडिया इंटरनेशनल, सुपरस्टार की बहन, 2 एक्ट्रेस और एक विदेशी लड़की समेत, 5 पत्नियों वाला पति, 12 अफेयर, गुमनाम मौत
5 पत्नियों महिलाओं से की शादी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के  कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो अपने नेगेटिव और विलेन वाले किरदारों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने स्क्रीन पर निभाए गए अपने किरदारों से लोगों पर एक गहरी छाप छोड़ी है. ऐसे ही एक विलेन थे महेश आनंद, जो 80 के दशक के आखिरी और 90 के दशक की शुरुआत में भारतीय सिनेमा के मशहूर विलेन्स में से एक थे. महेश आनंद ने ग्लैमर की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल और डांसर के तौर पर की थी और बाद में फिल्मों में कदम रखा. महेश अपने असल जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं, उन्होंने एक-दो नहीं बल्कि पांच शादियां की थीं.

महेश ने 1984 में फिल्म 'करिश्मा' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. उनकी गठीली और मर्दाना कद-काठी उन्हें विलेन वाले किरदारों के लिए एकदम सही बनाती थी. अपने पूरे करियर के दौरान, महेश 300 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए और 'भवानी जंक्शन', 'इंसाफ', 'शहंशाह', 'सोने पर सुहागा', 'गंगा जमुना सरस्वती', 'कुली नंबर 1', 'विश्वात्मा', 'तूफान' और कुछ अन्य फिल्मों में अपने किरदारों के लिए खूब सराहे गए.

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पांच शादियां, एक बेटा

अपने सफल करियर के बावजूद, महेश आनंद का अंत बहुत दुखद रहा. इस एक्टर की मौत बिल्कुल बेसहारा हालत में हुई और उनके परिवार ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया था. महेश आनंद की पर्सनल लाइफ उनकी मौत के बाद चर्चा में आ गई. कहा जाता है कि इस एक्टर ने 12 महिलाओं को डेट किया. उन्होंने 5 शादियां की. सबसे पहले रीना रॉय की बहन, बरखा रॉय से शादी की. इसके बाद उन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल, एरिका मारिया डिसूजा से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा भी हुआ. उनकी तीसरी शादी 1999 में मधु मल्होत्रा ​​से हुई थी. एक्टर ने चौथी बार फिर से शादी की, इस बार एक्ट्रेस उषा बचानी से, लेकिन यह शादी भी टूट गई. महेश ने प्यार को एक और मौका दिया, जब उन्होंने पांचवीं बार एक रूसी महिला, लाना से शादी की.

परिवार ने छोड़ा अकेला

बॉलीवुड  में शुरुआती सफलता के बावजूद, महेश आनंद को बहुत सारी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्होंने 18 साल गरीबी में बिताए. एक्टर को उनके सौतेले भाई ने धोखा दिया, जिसने उनसे 6 करोड़ रुपये ठग लिए. उनके परिवार और इकलौते बेटे ने भी उन्हें छोड़ दिया. एक्टर की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे पीने का पानी भी नहीं खरीद पाते थे. फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट में, महेश ने अपनी हालत के बारे में बताया था.

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महेश आनंद की दुखद मौत

9 फरवरी, 2019 को महेश आनंद अपने वर्सोवा वाले फ्लैट में मृत पाए गए. 57 साल के यह एक्टर अपने फ्लैट में अकेले रहते थे और जब दो दिनों तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो उनकी नौकरानी ने एक्टर की बहन को इस बारे में बताया. जब पुलिस ने जबरदस्ती दरवाजा खोला, तो उन्हें एक्टर अपने सोफे पर बेहोश पड़े मिले  और उनके पास शराब की बोतलें और खाना भी रखा था.

उनके शरीर में सड़न शुरू हो गई थी, और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया कि एक्टर की मौत तीन दिन पहले ही हो चुकी थी. रिपोर्ट में किसी भी तरह की साजिश की आशंका से भी इनकार किया गया और डॉक्टरों ने कहा कि एक्टर की मौत स्वाभाविक कारणों से हुई थी.

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