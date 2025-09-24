एक फिल्म से ऐसी पॉपुलर हुई एक्ट्रेस, फैन ने खून से चिट्ठी लिख कर दिया प्रपोज, एक घर के बाहर देता था 'पहरा'

2000 के दशक की शुरुआत में कई सफल फिल्मों से पॉपुलैरिटी पाने वाली अमृता राव को शाहिद कपूर के साथ "विवाह" में उनके किरदार के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है. हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया के साथ एक पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद उन्हें मिली जबरदस्त अटेंशन के बारे में खुलकर बात की. अमृता ने बताया कि उन्हें शादी के प्रपोजल्स की बाढ़ आ गई थी. खासकर एनआरआई से. उन्होंने बताया, ""विवाह" के बाद, मुझे एनआरआई ऑफर्स फैमिली फोटो के साथ मिलते थे, लोग अपनी कार और कुत्ते के पास खड़े होकर कहते थे, "मुझसे शादी कर लो." और सिर्फ एक या दो नहीं... मुझे ढेरों ऑफर मिले! मैं हंसती और सोचती, "ये क्या लोग हैं!""

खून से लिखी चिट्ठी ने डरा दिया

लेकिन कुछ फैन्स ने हद पार कर दी. उन्होंने याद करते हुए कहा, "कुछ ने तो लेटर भी लिखे. एक बार, मुझे खून से लिखा एक लेटर मिला और वह बहुत डरावना था. एक आदमी मेरे घर के बाहर टेलीफोन बूथ पर खड़ा रहता था और मेरे माता-पिता को फोन उठाना पड़ता था. यह थोड़ा ज्यादा हो गया था."

शर्तों के साथ मिल रहे थे बड़े प्रोजेक्ट्स

एक्ट्रेस ने अपनी सफलता के बावजूद अपने संघर्षों के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि बड़े प्रोजेक्ट्स तो उनके पास आए, लेकिन अक्सर उनके साथ कुछ ऐसी शर्तें भी आईं जिनसे वह कम्फर्टेबल नहीं थीं, जैसे कि किसिंग सीन. उन्होंने माना, "मैं जिस तरह की फिल्में चाहती थी, वे मुझे नहीं मिल रही थीं. लोग मुझे डिस्करेज करने के लिए तरह-तरह की बातें कहते थे. मैं पार्टियों, अवॉर्ड शो में जाना या लोगों के सामने आना नहीं चाहती थी. मैं बस अपना काम करके घर आना चाहती थी. मैं अकेली एकांत में थी." इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके पति, आरजे अनमोल से हुई, जो उनका सबसे बड़ा सहारा बने.

अब अमृता ने जॉली एलएलबी 3 के साथ वापसी की है. हालांकि फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड है, फिर भी फैन्स उन्हें एक बार फिर एक दमदार किरदार में देखने की उम्मीद कर रहे हैं.