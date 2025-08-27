एक्टर और टीवी एंकर राजेश केशव को स्टेज पर आया हार्ट अटैक, गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल

एक्टर, प्रेजेंटर राजेश केशव, जिन्हें आरके के नाम से भी जाना जाता है. रविवार रात कोच्चि में एक लाइव कार्यक्रम के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद गंभीर हालत में हैं. 49 वर्षीय राजेश एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही बेहोश हो गए, जिससे दर्शकों और मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई. राजेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. अस्पताल के सूत्रों ने पुष्टि की है कि उनकी आपातकालीन एंजियोप्लास्टी की गई और तब से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है.

कार्यक्रम में मौजूद फिल्म निर्माता प्रताप जयलक्ष्मी ने सोशल मीडिया पर एक अपडेट साझा किया. "हमारे प्यारे राजेश, वह शख्स जिसने कभी हर मंच को जीवन से भर दिया था, अब खामोश पड़ा है, केवल एक मशीन की मदद से सांस ले रहा है. रविवार की रात, जयकारों और रोशनी के बीच, किस्मत ने उन्हें नीचे गिरा दिया... अब उन्हें केवल दवा की नहीं, बल्कि हमारे प्यार और प्रार्थनाओं की अजेय शक्ति की ज़रूरत है.

राजेश केशव केरल में एक जाना-माना नाम हैं, जो अपनी जीवंत ऑन-स्क्रीन उपस्थिति और दर्शकों के साथ गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं. एक टेलीविजन एंकर के रूप में प्रसिद्धि पाने के बाद वे मलयालम टेलीविजन पर सबसे ज्दाया पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक बन गए. उन्होंने कई लोकप्रिय रियलिटी और टॉक शो होस्ट किए. राजेश ने मलयालम सिनेमा में भी उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाईं और सहायक भूमिकाओं में अपने बहुमुखी अभिनय के लिए प्रशंसा अर्जित की. इस खबर के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के लोगों में हलचल है.

