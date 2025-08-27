विज्ञापन

कौन हैं लक्ष्मी मेनन? फरार मलायलम एक्ट्रेस पर लगे IT कर्मचारी को किडनैप करने और मारपीट के आरोप

लक्ष्मी मेनन अपने सफल फिल्मी करियर के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब वह इस अपहरण मामले में जांच के दायरे में हैं.

Read Time: 2 mins
Share
कौन हैं लक्ष्मी मेनन? फरार मलायलम एक्ट्रेस पर लगे IT कर्मचारी को किडनैप करने और मारपीट के आरोप
कौन हैं लक्ष्मी मेनन ?
नई दिल्ली:

मलयालम एक्ट्रेस लक्ष्मी मेनन पर एक आईटी पेशेवर ने कोच्चि में अपहरण और मारपीट की कोशिश के आरोप लगाए हैं. कोच्चि सिटी पुलिस आयुक्त पुट्टा विमलादित्य ने एक स्थानीय समाचार पत्र को बताया कि घटना के बाद से एक्ट्रेस फरार हैं. उन्होंने कहा कि चार में से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि मामले में एक्ट्रेस की इन्वॉल्वमेंट को लेकर गहन जांच की जा रही है. एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता, अलुवा निवासी अलियार शाह सलीम ने अपनी शिकायत में कहा कि शहर के एक बार में दो गुटों के बीच झगड़ा शुरू हुआ. लक्ष्मी मेनन, तीन दूसरे लोगों—मिथुन, अनीश और एक महिला के साथ उस गुट का हिस्सा थीं. बाद में यह झगड़ा सड़क पर पहुंच गया.शिकायतकर्ता और उसके दोस्त भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरोपियों ने उनका पीछा किया.

रात करीब 11:45 बजे, नॉर्थ रेलवे ओवरब्रिज के पास शिकायतकर्ता की कार को रोका गया और उसे जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया. FIR के मुताबिक शिकायतकर्ता को आरोपियों की गाड़ी में जबरन ले जाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई और गंभीर परिणामों की धमकी दी गई. बाद में उसे अलुवा-पारावुर जंक्शन पर छोड़ दिया गया. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. दो आरोपी, मिथुन और अनीश, जो अलुवा और पारावुर के निवासी हैं, को हिरासत में ले लिया गया है.

लक्ष्मी मेनन कौन हैं?

लक्ष्मी मेनन, जन्म 19 मई 1996, एक एक्ट्रेस हैं जो मेनली तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म रघुविन्ते स्वान्थम रजिया (2011) में एक सपोर्टिंग रोल के साथ की थी, इसके बाद तमिल फिल्म सुंदरा पांडियन (2012) में लीड रोल के साथ तमिल सिनेमा में डेब्यू किया. उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग के लिए पहचान हासिल की है और एक फिल्मफेयर अवॉर्ड साउथ, एक तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और दो SIIMA अवॉर्ड अपने नाम किए हैं.

लक्ष्मी मेनन अपने सफल फिल्मी करियर के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब वह इस अपहरण मामले में जांच के दायरे में हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है और लोगों से उनके ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी साझा करने की अपील की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Malayalam Actress Lakshmi Menon, Lakshmi Menon Case, Actor Lakshmi Menon, Lakshmi Menon Movies, Rajesh Keshav, Laskhmi Menon Latest News, Lakshmi Menon Instagram, Lakshmi Menon Photos, Lakshmi Menon News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com