पापा अमिताभ के बाद परिवार में इस शख्स को अभिषेक बच्चन मानते हैं अपनी इंस्पिरेशन, पता है नाम

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन एक उम्दा एक्टर हैं. उन्होंने कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग को साबित किया है. अमिताभ बच्चन के बेटे होने की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग इज्जत भी मिलती, लेकिन कई बार पिता का बॉलीवुड में इतना आला मुकाम होना ही उनके लिए नुकसान दायक भी हो जाता है. लेकिन अभिषेक हमेशा अपनी जर्नी के लिए बहुत थैंकफुल रहते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोशनल लाइफ को बखूबी मैनेज करते है. हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी बेटी आराध्या बच्चन और पापा अमिताभ बच्चन से बहुत इंस्पायर होते हैं. कहने को दोनों बहुत-बहुत अलग जैनरेशन के लोग हैं, लेकिन जूनियर बच्चन का कहना है कि दोनों ही उन्हें अलग-अलग तरह से बहुत इंस्पायर करते हैं.

‘जब अमिताभ बच्चन आपके ऊपर वाले कमरे में हों...'

हाल ही में टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में, ‘गुरू' एक्टर ने बताया कि आराध्या और अमिताभ बच्चन दोनों की ही उन्हें किस बात से इंस्पिरेशन मिलती है. एक्टर ने कहा कहा, ‘मुझे अपने पिता और बेटी से इंस्पिरेशन मिलती है. मुझे लगता है कि यंग जेनरेशन में सादगी और सोच की बहुत क्लियेरिटी है. हालांकि अगर मिस्टर अमिताभ बच्चन आपके ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं, तो आपको ज्यादा इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक और इंसान जिसे मैं इंस्पिरेशन के तौर पर देखता हूं तो वो मेरी बेटी है. मुझे नई जनरेशन से जलन होती है, मुझे लगता है कि वो बहुत सुलझे हुए हैं. हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं'.

पत्नी और बेटी की बहुत इज्जत करते हैं अभिषेक

कुछ समय पहले ये खबरें आई थीं अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों अलग होने वाले हैं. हालांकि कपल ने इन खबरों पर कभी कुछ रिएक्ट नहीं किया. लेकिन सच तो ये है कि अभिषेक अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करते हैं. हाल ही में एक यूजर ने ऐश्वर्या को फिल्मों में काम करने देने को लेकर ट्वीट किया तो जूनियर बच्चन ने यूजर को ये कहकर शांत कर दिया कि ऐश्वर्या को उनसे परमीशन लेने की जरूरत नहीं है.

