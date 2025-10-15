'राम राम बोलके दबंग ली और अब पीठ में छुरा घोंप दिया', सलमान खान पर आगबबूला हुए अभिनव कश्यप

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और फिल्म 'दबंग' के डायरेक्टर अभिनव कश्यप के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है. सबसे पहले अभिनव ने सलमान खान को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए और उनके लिए खूब अपशब्दों का इस्तेमाल किया. अभिनव के सनसनीखेज आरोपों पर सलमान खान ने भी देर-सवेर चुप्पी तोड़ी और अपने शो बिग बॉस 19 में बातों ही बातों में डायरेक्टर की चुटकी ले ली. अब अभिनव ने सलमान खान पर पलटवार किया है. एक इंटरव्यू में अभिनव ने सलमान खान के लिए फिर जहर उगला है. एक बार फिर अभिनव ने सलमान का सीधे तौर पर नाम लेकर उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं.

दबंग डायरेक्टर का सलमान खान पर पलटवार

अभिनव के एक इंटरव्यू का प्रोमो सामने आया है, जिसमें वे सबसे पहले यह कहते हैं कि यह सलमान खान के लिए संदेश हैं और फिर फिल्म तेरे नाम का टाइटल सॉन्ग गाते हैं. इसके बाद डायरेक्टर कहते हैं, 'यह भी तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि कल को सलमान मुझे गोली मरवा दे. जब मैं इनकी धुलाई कर रहा हूं, सामने से ये कुछ नहीं बोल रहे. लेकिन इनके चमचों को बड़ी दिक्कत हो रही है. इस आदमी ने अपनी लाइफ खुद ही बिगाड़ ली है और इतनी बिगाड़ ली है कि अब बनने लायक नहीं रही'.

उन्होंने आगे कहा, 'इसके जैसा अपराधी वीर सेनानी (बैटल ऑफ गलवान) की भूमिका क्यों निभा रहा है, जो उनका स्टाइल है, 'छपरी' टाइप है. यही तो तकलीफ है उनको कि उनके पैसे काम नहीं आ रहे. मैं बिक नहीं रहा, मुझे खरीद नहीं पा रहे. इन्होंने राम-राम-राम बोला और जब मैंने इनको दबंग दे दी, इन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया'.

डायरेक्टर ने उगला जहर

फिर डायरेक्टर ने दबंग की ओरिजिनल स्क्रिप्ट दिखाई और कहा, 'मैंने दिल से सच बोला है, इसलिए पब्लिक में किसी को पसंद आया तो किसी को नहीं आया. जाहिर है उनके चहेते को पसंद नहीं आया. पर मुझे नहीं लगता कि सलमान को कुछ बुरा लगा है और लगेगा भी नहीं, क्योंकि सब सच बोला है मैंने. रही बात सलीम खान के बारे में...मैंने सलमान और अरबाज के बारे में क्या बोला सब 100 फीसदी सत्य है. सलमान खान ने बिग बॉस में कोई जुबैर था, उसे भी धमकी दी थी'. डायरेक्टर ने आगे कहा, 'ये जो इन लोगों ने जहर डाला है न मेरे अंदर, ये जहर की उल्टी कर रहा हूं मैं'.



