US Israel Attack Iran News : सिंगर अभिजीत का छलका दर्द, यूएई में फंसा बेटा, भारत सरकार से मदद मांगी

US Israel Attack Iran News : सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने इसे परिवार के लिए बहुत ही दुख भरा समय बताते हुए नोट लिखा, जिसमें लिखा, “मेरा बेटा जय भट्टाचार्य अभी दुबई में फंसा हुआ है. एक पिता के तौर पर यह हमारे परिवार के लिए बहुत ही दुख भरा समय है.”

US Israel Attack Iran News : यूएस-इजरायल के ईरान पर अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया भर के लोग वहां फंसे हुए हैं. कई सेलेब्स और उनके परिवार यहां फंसे हुए हैं. सभी अपने दुख और वर्तमा परिस्थिति सोशल मीडिया के जरिए फैंस से शेयर कर रहे हैं. अब सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि उनके बेटे वहां फंस गए हैं. उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ते तनाव के बीच उनके बेटे को दुबई से सुरक्षित घर वापस लाने में मदद करें. इंस्टाग्राम पर सिंगर ने अपने बेटे जय भट्टाचार्य के लिए चिंता जताई है, जो मिडिल ईस्ट में संघर्ष के कारण हुई दिक्कतों के बाद अभी दुबई में फंसे हुए हैं.

उन्होंने इसे परिवार के लिए बहुत ही दुख भरा समय बताते हुए एक नोट लिखा, जिसमें लिखा, “मेरा बेटा जय भट्टाचार्य अभी दुबई में फंसा हुआ है. एक पिता के तौर पर यह हमारे परिवार के लिए बहुत ही दुख भरा समय है.” मैं भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया उसकी स्थिति पर ध्यान दें और जल्द से जल्द उसकी सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने में मदद करें. सिंगर ने आखिर में कहा, हम आपके तुरंत सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं. प्लीज उसे सुरक्षित घर लाने में मदद करें. 

28 फरवरी को तेहरान में बड़े धमाके हुए, जब इज़राइल ने ईरान के खिलाफ बचाव के लिए मिसाइल हमले किए, जिससे इलाके में तनाव बहुत बढ़ गया. ये हमले अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित न्यूक्लियर समझौते को लेकर बढ़ते तनाव और मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर मिलिट्री टकराव की बढ़ती आशंकाओं के बीच हुए हैं.

अभिजीत की बात करें तो, अभिजीत ने 1000 से ज्यादा फिल्मों में 6050 गाने गाए हैं. उनके कुछ मशहूर गाने BBC के "टॉप 40 बॉलीवुड साउंडट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम" में शामिल हैं.
 

