गोवा के जंगलों के बीच है अभय देओल का आलीशान आशियाना, खूबसूरती ऐसी याद आ जाएगा धर्मेंद्र का फॉर्म हाउस

अभय देओल ने साल 2005 में फिल्म 'सोचा ना था' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने वाले अभय देओल हाल ही में अपने आलीशान घर को लेकर के खबरों मे आए हैं. गोवा मे बनें उनके खूबसूरत घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही हैं. उन्होंने गोवा के जंगलों के बीच में खूबसूरत ग्लास का घर बनावाया है.

उनके घर की खूबसूरती देखते ही बनती है. यूट्यूब पर अपलोड वीडियो में अभय देओल के घर को बखूबी दिखाया गया है. पूरी तरह से कांच से बने इस घर में हर तरह की लग्जरी मौजूद होने के साथ ही यहां पर नेचर भी भरपूर देखने को मिलता है. तो चलिए आपको दिखाते हैं अभय का घर.

कांच का बना है पूरा घर

अभय का घर पूरा कांच का बना हुआ है. इसमें ना तो कोई खिड़की है और ना ही किसी तरह का दरवाजा. गोवा के जंगलों के बीच में बना ये खूबसूरत घर लग्जरी होने के साथ ही नेचर से भी जुड़ा हुआ है. इसके साथ ही घर में एक पूल भी है. घर की खूबसूरती देखते ही बनती है.

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लकड़ी का फर्नीचर और ग्रेनाइट फर्श

अभय के घर के अंदर को लकड़ी के फर्नीचर से डेकोरेट किया गया है. बड़ी सी डाइनिंग टेबल के साथ ही सोफे और साइड चेयर भी लकड़ी की हैं. इसके साथ ही ग्रेनाइट की फर्श उनके घर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं.

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कांच के घर से बाहर की दिखती हरियाली को देखकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है.

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इस घर की खूबसूरती देखते ही बनती है. घर के हर कोने को अभय ने अपनी पसंद के हिसाब से सजाया है. हर तरह के मूड के लिए अभय के घर में हर कोना मौजूद है.

अभय देओल की फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने रांझना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी कई ब्लॉक बस्टर फिल्मो में काम किया है. हालांकि साल 2025 में उनकी फिल्म बन टिक्की आई थी. फिलहाल उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नही है.