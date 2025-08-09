विज्ञापन

आमिर खान की मॉडल बहन की तस्वीरें, SRK-अक्षय के साथ कर चुकीं हैं फिल्म, 5वीं फोटो पर बोलेंगे- ब्यूटी ऑन टॉप

आपको बता दें आमिर खान की बहन टॉप मॉडल रह चुकी हैं. वह आमिर-अक्षय और अजय के साथ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. उनकी खूबसूरती किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है.

आमिर खान की बहन निखत की तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड में भाई-बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन जमकर मनाया जा रहा है. स्टार्स अपने भाई-बहन के साथ रक्षाबंधन मनाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को इसकी शुभकामनाएं दे रहे हैं. आमिर अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं. इस मौके पर हम बात करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और उनकी बहन निखत खान की. निखत को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वह कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. निखत उम्र में आमिर खान से 3 साल बड़ी हैं और आमिर खान 60 साल के हैं. आमिर और निखत के बीच भाई-बहन की शानदार बॉन्डिंग हैं और कई मौकों पर भाई-बहन की इस जोड़ी को साथ में देखा गया है.

एक शो में भी खुद आमिर खान ने अपनी बहन निखत खान को इंट्रोड्यूस किया था और एक्टर उन्हें अपनी मेंटर बताया था. आमिर खान की दो बहनें और एक भाई और है, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा निखत खान से जमती है.  

निखत अपने शुरुआती दौर में कई नामी गिरामी कंपनियों के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं और 10 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिसमें भाई आमिर खान की फिल्म भी शामिल है.

निखत खान ने अक्षय कुमार की 'मिशन मंगल', अजय देवगन की 'तान्हाजी', पॉपुलर सीरीज 'स्पेशल ऑप्स', शाहरुख खान की 'पठान' और साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की एल 2:एम्पुराण में काम किया हैं. पिछली बार उन्हें भाई आमिर की फिल्म सितारे जमीन पर (2025) में देखा गया था. इस फिल्म में उनकी मां भी नजर आई थीं.

निखत बतौर प्रोड्यूसर भाई आमिर खान की फिल्म हम हैं राही प्यार के (1993) और लगान (2001) प्रोड्यूस कर चुकी हैं. लगान उनकी आखिरी प्रोड्यूस की गई फिल्म है. फिलहाल निखत खान फिल्मों में मां के रोल में ज्यादा नजर आती हैं.

निखत ने पुणे बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ संतोष हेगड़े से शादी रचाई थी. इस शादी से उन्हें एक बेटा है. निखत ज्यादातर समय अपनी फैमिली के साथ बिताना पसंद करती हैं.



 

