आमिर खान ने बताया रिलीज से पहले सनी देओल की देख ली थी धर्मेंद्र ने ये फिल्म, पसंदीदा स्क्रिप्ट में से थी एक

बॉलीवुड के फेमस एक्टर आमिर खान ने सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 को प्रोड्यूस की हैं. ये फिल्म अब तक रिलीज नहीं हुई, लेकिन आमिर खान ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि धर्मेंद्र के पिता और दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने अपने निधन से कुछ समय पहले ही सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 देखी थी. उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और उन्होंने ये भी कहा कि यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी.

धर्मेंद्र के बारे में क्या बोले आमिर खान

हाल ही में 56 वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान आमिर खान ने इमोशनल होते हुए कहा कि धर्मेंद्र के साथ बिताए हुए पल को वो हमेशा याद रखेंगे. पिछले एक साल में वो लगभग 7 से 8 बार धर्मेंद्र जी से मिलने गए, उन्होंने ये भी बताया कि अपनी मौत से कुछ समय पहले ही उन्होंने सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 देखी थी. उन्हें इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई थी. आमिर खान ने इसे धर्मेंद्र की सबसे पसंदीदा स्क्रिप्ट में से एक बताया. हालांकि, ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन आमिर खान ने कहा कि उनके लिए सम्मान की बात है कि वो फिल्म का प्रीव्यू धर्मेंद्र जी को दिखा सकें. बता दें कि सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 पूरी तरह से बनकर तैयार है, हालांकि इसकी रिलीज पर तलवार लटकी हुई है. इस फिल्म में आमिर खान के अलावा प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल जैसे कलाकार भी हैं, ये फिल्म आमिर खान ने प्रोड्यूस की है, वहीं फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया है.

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में नहीं पहुंचे आमिर खान

हाल ही में मुंबई में मशहूर एक्टर रहे धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, आमिर खान उस समय गोवा में फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गए थे, इसलिए वो धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो पाए. जिस पर उन्होंने कहा कि वो इस प्रार्थना सभा को मिस कर गए, इस बात का उन्हें बहुत दुख हैं. उन्होंने ये भी कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक शानदार एक्टर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे. बता दें कि धर्मेंद्र को पिछले कुछ समय से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया लेकिन 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में उनका घर पर ही निधन हो गया.