आमिर खान के भाई ने लगाए कमरे में कैद करने और गलत दवा खिलाने के आरोप, परिवार ने बयान जारी कर की ये अपील

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के भाई फैसल खान ने दावा किया है कि कुछ साल पहले, आमिर खान ने उन्हें मुंबई स्थित अपने घर में एक साल से ज्यादा समय तक बंद करके रखा था. पिंकविला से बात करते हुए फैसल ने बताया कि उनके परिवार का कहना था कि उन्हें सिजोफ्रेनिया है, वह 'एक पागल इंसान हैं और समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं.' अपने मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए, फैसल ने यह भी बताया कि एक साल बाद क्या हुआ.

फैसल ने बताया कि उस समय उन्हें लगा कि वह किसी जाल में फंस गए हैं. उन्होंने कहा, "वे कह रहे थे कि मुझे सिजोफ्रेनिया हो गया है और मैं एक पागल व्यक्ति हूं. मैं समाज को नुकसान पहुंचा सकता हूं. ये सब बातें हो रही थीं. मैं खुद को देख रहा था कि यार मैं इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं, मैं इसमें फंस गया था क्योंकि सारी फैमिली मेरे खिलाफ जा रही थी." फैसल का ये बयान जब वायरल होने लगा तो आमिर खान के परिवार ने इस मामले पर एक बयान जारी किया.

क्या बोला आमिर खान का परिवार

परिवार ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, हम फैसल द्वारा अपनी मां जीनत ताहिर हुसैन, बहन निखत हेगड़े और भाई आमिर के बारे में कही गई दुख देने वाली और गलत बातें सुनकर बहुत परेशान हैं. यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इन बातों को गलत तरीके से बताया है, इसलिए हमें लगता है कि अपनी बात साफ करना और परिवार के रूप में अपना साथ दिखाना जरूरी है.

यह बताना जरूरी है कि फैसल से जुड़ा हर फैसला हमने परिवार के तौर पर मिलकर, कई डॉक्टरों से सलाह लेकर, और प्यार, सहानुभूति व उनकी मानसिक और भावनात्मक भलाई को ध्यान में रखकर लिया है. इसी वजह से हमने अपने परिवार के इस दर्दनाक और मुश्किल समय के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने से परहेज किया है.

हम मीडिया से गुज़ारिश करते हैं कि वे संवेदनशीलता दिखाएं और एक निजी मामले को सनसनीखेज, भड़काऊ और तकलीफ देने वाली गपशप में न बदलें.

परिवार के सदस्य

रीना दत्ता, जुनैद खान, इरा खान, फरहत दत्ता, राजीव दत्ता, किरण राव, संतोष हेगड़े, सहर हेगड़े, मंसूर खान, नुजहत खान, इमरान खान, टीना फोंसेका, जैन मैरी खान, पाब्लो खान