बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान दो तलाक के बाद तीसरी बार फिर दूल्हा बनने की तैयारी में हैं. मौजूदा साल में आमिर ने अपने बर्थडे पर अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के नाम का दुनिया के सामने ऐलान किया था.

वॉक पर निकलीं आमिर खान की गर्लफ्रेंड, पैपराजी को देखते ही हुईं आगबबूला, कही ऐसी बात लोग बोले- किस बात का घमंड है?
पैपाराजी पर नाराज हुईं आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान दो तलाक के बाद तीसरी बार फिर दूल्हा बनने की तैयारी में हैं. मौजूदा साल में आमिर ने अपने बर्थडे पर अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के नाम का दुनिया के सामने ऐलान किया था और साथ ही बताया था कि उन्हें गौरी कहां मिली और कब उनके बीच प्यार का एहसास हुआ था. तब से गौरी, आमिर खान के फैंस की नजरों में छाई हुई है और पैपराजी भी उन्हें कवर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. अब एक बार फिर गौरी पैप्स के कैमरों में कैद हुई हैं. मुंबई की सड़क पर जब पैपराजी ने गौरी को देखा तो उनके पीछे-पीछे चलने लगे, लेकिन आमिर की गर्लफ्रेंड को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.

गौरी के पीछे पड़े पैपराजी

वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि गौरी स्प्रैट कैजुअल लुक में स्पॉट दिख रही हैं. जब पैपराजी उन्हें फॉलो करने लगे और उनकी तस्वीरें खींचने लगे. ऐसे में उन्होंने झल्लाते हुए कहा, 'अरे, मुझे अकेला छोड़ दो ना, मैं बस वॉक के लिए जा रही हूं'. गौरी के गुस्साने के बाद पैपराजी ने उनका पीछना करना बंद किया और वो भी यहां से जल्दी चली गईं. अब इस वीडियो को देख लोग क्या-क्या रिएक्शन दे रहे हैं, चलिए जानते हैं.
 

गौरी को किया ट्रोल

इस पर एक यूजर ने गौरी को ट्रोल करते हुए कहा, 'आपको पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए था, आप एक सुपरस्टार को डेट कर रही हो, जो पहले ही दो शादियां तोड़ चुका है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'पैपराजी उनकी पीछा क्यों कर रहे हैं, जबकि वो कोई एक्ट्रेस भी नहीं हैं, बस आमिर की गर्लफ्रेंड तो है'. अब लोग इस वीडियो पर गौरी को ही ट्रोल कर रहे हैं.

