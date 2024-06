फोटो में आमिर खान की तोंद देखकर रह जाएंगे हैरान, जानें क्या है मामला और क्यों वायरल हो रहा है वीडियो

फैट टू फिट होते हुए कई एक्टर्स को आपने देखा होगा. इन्हीं में से एक हैं आमिर खान, जिन्होंने अपनी फिल्मों के लिए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि लोग उन्हें पहचान नहीं पाए. ऐसा हम नहीं बल्कि आमिर खान के प्रॉडक्शन हाउस द्वारा शेयर किया गया वीडियो कह रहा है, जिसे अबतक 17.8K व्यूज ट्विटर यानी एक्स पर मिल चुके हैं. इस वीडियो में उनके फैट टू फिट होने की जर्नी दिखाई गई है, जो कि दंगल की शूटिंग के दौरान की है. वहीं मिस्टर परफेक्शनिस्ट को बात करते हुए देखा जा सकता है.

आमिर खान प्रोडक्शन्स के ऑफिशियल ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया, दंगल से फैट टू फिट सच में था. क्लिप में आमिर खान को कहते सुना जा सकता है कि पहले ओल्ड और फिर यंग की शूटिंग वह करना चाहते हैं. वहीं आगे उनके फिट होने की जर्नी देखने को मिल रही है, जो कि देखने लायक है.

the dangal from fat to fit was real 🥊 pic.twitter.com/OseTi6WAWa