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75 साल के एक्टर का कमाल, तारक मेहता और नागिन को OTT पर दी मात, युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है 6 एपिसोड की सीरीज

तारक मेहता और नागिन को 75 साल के एक्टर ने दे डाली OTT पर मात, ‘मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी’ की 6 एपिसोड वाली सीरीज में छिपी है मेड इन इंडिया की कहानी.

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75 साल के एक्टर का कमाल, तारक मेहता और नागिन को OTT पर दी मात, युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है 6 एपिसोड की सीरीज
तारक मेहता और नागिन पर भारी पड़ी 75 साल के एक्टर की वेब सीरीज
IMDb
नई दिल्ली:

ऑरमैक्स मीडिया की ताजा रिपोर्ट ने एक बार फिर भारतीय OTT जगत को चौंका दिया है. जून 8-14, 2026 के हफ्ते में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली OTT प्रॉपर्टीज की लिस्ट में ‘मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' ने तीसरा स्थान हासिल किया है. इस 6 एपिसोड की सीरीज ने 5.7 मिलियन भारतीय दर्शकों का ध्यान खींचा, जो लोकप्रिय टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (4.8 मिलियन) और ‘नागिन सीजन 7' (3.8 मिलियन) से से ज्यादा है. 75 वर्षीय एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने जे.आर.डी. टाटा के रोल में इतनी दमदार परफॉर्मेंस दी कि एक बार शुरू कर तो खत्म करके ही दम लेंगे.

सच्ची कहानी ने जिसने स्क्रीन पर जीता दिल

सीरीज ‘मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' विनय कामथ की किताब 'टाइटन: इनसाइड इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कन्ज्यूमर ब्रांत' पर आधारित है. यह 1970-80 के दशक की पृष्ठभूमि में सेट है, जब भारत अभी विदेशी ब्रांडों और तस्करी की मार झेल रहा था. टाटा ग्रुप के एक साइडलाइन किए गए एग्जीक्यूटिव जेक्सर्स डेसाई (जिम सरभ) को टाटा प्रेस की मरती हुई डिवीजन को रिवाइव करने का जिम्मा सौंपा जाता है. एक साधारण आइडिया, भारत में विश्व स्तर की घड़ी बनाने में तब्दील हो जाता है. सीरीज के निर्देशक रॉबी ग्रेवाल ने 70 के दशक के बंबई को बखूबी दिखा है.\

नसीरुद्दीन शाह: 75 साल की उम्र में भी बेमिसाल

नसीरुद्दीन शाह की उम्र 75 साल है, लेकिन स्क्रीन पर वे जे.आर.डी. टाटा के रूप में विश्वसनीय लगते हैं. उनकी संयमित अदाकारी, गहरी नजर और संवाद अदायगी सीरीज की जान है. नसीरुद्दीन शाह की पिछली कुछ फिल्मों की बात करें तो इसमें डर्टी पिक्चर, मकबूल, ए वेडनेस्डे और इश्किया जैसी फिल्मों के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं.

ऑरमैक्स रिपोर्ट

ऑरमैक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, इस हफ्ते क्रिकेट (12 मिलियन) और ‘धुरंधर: द रिवेंज' (7.5 मिलियन) के बाद ‘मेड इन इंडिया' तीसरे नंबर पर है. सीरीज फ्री में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर उपलब्ध है. चौथे नंबर पर 4.4 मिलियन के साथ लाफ्टर शेफ्स है, पांचवें पर 4.1 मिलियन के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, छठे पर 4 मिलियन के साथ नागिन 7, सातवें पर 3.3 मिलियन के साथ अनुपमा, आठवें पर 3 मिलियन के साथ मां बहन, नौवें पर 2.9 मिलियन के साथ पति ब्रह्मचारी और दसवें पर 2.8 मिलियन के साथ धुरंधर है.

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ये सीरीज 3 जून 2026 को रिलीज हुई और एक हफ्ते में ही टॉप 3 में पहुंच गई. यह सीरीज युवा उद्यमियों, स्टूडेंट्स और हर उस शख्स के लिए जरूर बन जाती है जो चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ना चाहता है.

लेखक के बारे में
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नरेंद्र सैनी
डिप्टी एडिटर
नरेंद्र सैनी फिल्म पत्रकारिता के प्रमुख नामों में शुमार हैं. 26 साल का पत्रकारिता का सफर, जिसमें इंडिया टुडे जैसे प्रमुख ब्रांड शामिल हैं. साल 2017 से... और पढ़ें
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