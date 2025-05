64 साल का ये एक्टर एक दिन की शूटिंग के ले रहा है ढाई करोड़, जानें कितने दिन करेगा काम और कौन सी है फिल्म

तमिल सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म जेलर 2 एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार चर्चा का केंद्र है टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नंदमूरी बालकृष्ण, जिन्हें इस फिल्म में कैमियो रोल के लिए 50 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि दी गई है. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और फैंस के बीच इसकी खूब चर्चा हो रही है. जेलर 2 में रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं, और फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं, जबकि संगीत अनिरुद्ध रविचंदर का है. वैसे भी नंदमूरी अपनी फिल्मों अखंडा और डाकू महाराज के लिए पहचाना जाता है.

जेलर 2 में नंदमूरी बालकृष्ण की एंट्री और 50 करोड़ की फीस

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार, बालकृष्ण ने जेलर 2 के लिए 50 करोड़ रुपये की मोटी रकम मांगी थी, और फिल्म की टीम ने इस डील को स्वीकार कर लिया है. पोस्ट में यह भी बताया गया कि बालकृष्ण इस फिल्म के लिए 20 दिनों का समय देंगे. इस तरह नंदमूरी एक दिन की शूटिंग के लिए ढाई करोड़ रुपये लेंगे.

As Per VP,

- #Balayya has asked Massive remuneration of 50Crs for #Jailer2 & the team has agreed for it

- He has given a total of 20 Days for the film shooting & will be doing an extended cameo#Rajinikanth | #Nelson | #Anirudh pic.twitter.com/MEQYba3Cd8