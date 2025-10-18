विज्ञापन

सलमान की इस एक्ट्रेस को देख कहेंगे 56 की हैं या 26 की, माधुरी दीक्षित के गाने पर डांस कर जीता लोगों का दिल

एक्ट्रेस ने सलमान खान स्टारर फिल्म मैंने प्यार किया (1989) से बॉलीवुड डेब्यू किया था और उसी साल उन्होंने शादी रचा ली थी.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में अगर कोई एक्ट्रेस 50 की उम्र पार करने के बाद आज भी सबसे ज्यादा खूबसूरत और जवां हैं, तो वो हैं सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया की लीड एक्ट्रेस भाग्यश्री. सक्सेसफुल करियर के बीच शादी रचा भाग्यश्री ने बॉलीवुड को बाय-बाय कह दिया था, लेकिन उनकी खूबसूरती और चार्म उनके चाहने वालों की आंखों मे आज भी बसा है. 56 की उम्र में भाग्यश्री खूबसूरती में नई-नई एक्ट्रेस को बराबर टक्कर देती हैं. और जब से वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी हैं, तब से उन्होंने खुद पर और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है. अब एक्ट्रेस ने माधुरी के गाने पर डांस कर अपनी गजब की खूबसूरती दिखाई है.

भाग्यश्री ने किया माधुरी के गाने पर डांस
भाग्यश्री को वीडियो में रेड एंड व्हाइट रंग की खूबसूरत ड्रेस में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म दिल तो पागल है के गाने 'अरे रे अरे क्या हुआ' पर खुशी से नाचते देखा जा रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस की खूबसूरती और डांस देखने के बाद कोई नहीं कह सकता है कि वह 56 साल की हैं. भाग्यश्री की इस खूबसूरती का राज उनका वर्कआउट है. वह आज भी वर्कआउट और योग करना नहीं भूलती हैं. जब आप एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे तो आपको उनकी एक से एक ब्यूटीफुल और स्टनिंग तस्वीरें देखने को मिलेंगी. इसके अलावा एक्ट्रेस फिट रहने के लिए क्या-क्या करती हैं, यह भी उनके वीडियो में देखने को मिलेगा.
 

भाग्यश्री का वर्कफ्रंट
सभी जानते हैं कि एक्ट्रेस ने सलमान खान स्टारर फिल्म मैंने प्यार किया (1989) से बॉलीवुड डेब्यू किया था और उसी साल उन्होंने शादी रचा ली थी. शादी के बाद उन्होंने 'त्यागी' (1992), 'पायल' (1992), और 'घर आया मेरा परदेसी' (1993) जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वे फ्लॉप रहीं. उन्होंने भोजपुरी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली. भाग्यश्री ने साउथ सिनेमा में किस्मत आजमाई, लेकिन सक्सेस नहीं मिल सकी. आज भी एक्ट्रेस बॉलीवुड में एक्टिव हैं. उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म किसी का भाई किसी की जान (2023) में देखा गया था. अब वह रितेश देशमुख स्टारर फिल्म राजा शिवाजी (2026) में नजर आएंगी.


 

