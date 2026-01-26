विज्ञापन

52 वर्षीय ट्विंकल खन्ना ने बताया मेनोपॉज का एक्सपीरियंस, बोलीं- मेनोपॉज मुझसे भी ज्यादा बुरी चीज है

ट्विंकल खन्ना ने मेनोपॉज का एक्सपीरियंस बताते हुए वेट ट्रेनिंग और सप्लीमेंट्स का जिक्र किया और कहा - अब बेहतर हूं. 

मैनोपॉज से जूझ रही हैं ट्विंकल खन्ना
नई दिल्ली:

मेनोपॉज महिलाओं की जिंदगी में बेहद खास समय होता है, जब पीरियड्स बंद होने पर कई हॉर्मोनल बदलाव होते हैं. इससे ज्यादा गर्मी, थकान, मूड स्विंग्स, नींद की समस्या और हड्डियों की कमजोरी हो सकती है. अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना ने अपने मेनोपॉज के अनुभव को फैंस के साथ शेयर किया. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी उम्र और मेनोपॉज के अनुभव को खास अंदाज में बयां किया है. 52 साल की उम्र में बिना मेकअप के फोटो के साथ ट्विंकल ने मजाकिया अंदाज में कहा, "अच्छा महसूस करने और अच्छा दिखने के लिए बस दोपहर की अच्छी धूप काफी है. लेकिन मेनोपॉज इतना आसान नहीं होता. मैंने एक बार मजाक में कहा था कि मेनोपॉज मुझसे भी ज्यादा बुरी चीज है.”

काफी समय तक उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे एक खराब चार्जर वाला फोन हैं, उनमें थकान, कम एनर्जी और उतार-चढ़ाव हैं. लेकिन अब वह बेहतर महसूस कर रही हैं और यह सिर्फ उम्र को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने से नहीं हुआ, बल्कि कई छोटे-बड़े बदलावों से संभव हुआ है. उन्होंने बताया कि रेगुलर वेट ट्रेनिंग, एक छोटी फार्मेसी जितनी सप्लीमेंट्स, किताबें पढ़ना-लिखना (जिससे खुशी और मकसद मिलता है) और 50 की उम्र के बाद अपना हल्का-फुल्का, मजाकिया साइड अपनाने से फर्क पड़ा. अब वह अपनी सहेलियों के साथ नियमित महजोंग (चीन का एक लोकप्रिय गेम है, जिसमें चार खिलाड़ी होते हैं) खेलती हैं, जो उन्हें बहुत मजा देता है.

ट्विंकल ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के फायदे-नुकसान पर सोचते हुए अपनी मौजूदा दिनचर्या शेयर की और साफ कहा कि हर किसी के लिए अलग-अलग चीजें काम करती हैं. इसलिए उन्होंने सलाह दी कि अपनी रिसर्च करें और डॉक्टर से जरूर बात करें. अभी वह कई सप्लीमेंट्स ले रही हैं, उनमें शामिल हैं, कोएंजाइम, ओमेगा-3, विटामिन डी3, कोलेजन, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट. ट्विंकल ने फॉलोअर्स से सवाल भी पूछा, “क्या आपने इनमें से कुछ ट्राई किया है? सबसे ज्यादा क्या मददगार रहा या किसका बिल्कुल असर नहीं हुआ?”

