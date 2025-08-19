थामा टीजर की वो 5 बातें जो आपको ले जाती हैं मुंज्या, भेड़िया, स्त्री, ट्वाइलाइट और भूल भुलैया की दुनिया में, जानें कैसे?

थामा का टीजर रिलीज हो गया है. मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में स्त्री, भेड़िये और मुंज्या की एंट्री के बाद अब वैम्पायर्स की एंट्री होने जा रही है. थामा को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है जबकि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी नजर आ रहे हैं. एक मिनट 49 सेकंड के इस टीजर में इशारा कर दिया गया है कि इस बार भी दर्शकों के लिए हॉरर के साथ-साथ कॉमडी का छौंक लगने वाला है. लेकिन थामा के इस टीजर को देख पांच बातें जो जेहन में आती हैं वह यह इशारा कर देती हैं कि मैडॉक में कहानी का एक ड्राफ्ट बनाया गया है, जिसकी तर्ज पर फिल्म को रच दिया जाता है. इस टीजर को देखकर स्त्री और इसके अलावा भी कई अन्य फिल्मों के सीन एकदम से जेहन में कौंध जाते है. कैसे? लीजिए जानिए...

2025 में इन 3 फिल्मों ने कमाया सबसे ज्यादा मुनाफा, आखिरी वाली के आगे तो फेल हैं छावा और सैयारा भी

1. स्त्री में जिस तरह से हमेशा एक स्पेशल सॉन्ग रखा जाता है. पहले पार्ट में नोरा फतेही और दूसरे में तमन्ना भाटिया ने स्पेशल सॉन्ग किए. अब जब थामा का टीजर आया तो इसमें एक झलक मलाइका अरोड़ा की नजर आ रही है और यादें कुछ-कुछ स्त्री वाली ताजा हो जा रही हैं.

2. अब जिस तरह से स्त्री में पंकज त्रिपाठी शैतानी ताकत से लड़ने में हीरो और उनकी टीम की मदद करते हैं, उसी तरह मुंज्या में सत्यराज भी मदद करते हैं. अब थामा को देखा जाए तो ऐसा इशारा मिल रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मुकाबला करने के लिए आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की मदद करते हुए परेश रावल नजर आ सकते हैं. तो यहां भी जेहन में स्त्री ही कौंधने लगती है.

3. थामा को मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पहली लव स्टोरी बताया जा रहा है. चलिए मान लेते हैं लेकिन स्त्री में विक्की श्रद्धा कपूर का इंतजार करता है और भेड़िया में कृति सैनॉन और वरुण धवन की लव स्टोरी थी. इस तरह देखा जाए तो बेशक फिल्मों में भेड़िया और भूत तो रहे लेकिन फिल्म के प्रमुख तेवर इश्क वाले ही रहे हैं. मुंज्या भी प्यार का ही मारा था. फिर नया कैसे?

4. वैम्पायर्स की काल्पनिक दुनिया को देखने और समझने के लिए हॉलीवुड ने ट्वाइलाइट सीरीज बनाई है. इस फिल्म दुनियाभर में खूब पसंद भी किया गया है. ऐसे में थामा के इस टीजर में डायरेक्टर उस फिल्म की झलकों को छूकर निकल गए हैं. लेकिन हमारे जेहन में एक बार फिर एक और फिल्म कौंधी. उम्मीद करते हैं कि फिल्म उस सीरीज से दूर ही रहे तो अच्छा. वर्ना मजा किरकिरा हो सकता है.

5. इसी तरह से टीजर में सीढ़ियों पर आग लगने और चमगादड़ वाले सीन को देखकर भी भूल भुलैया की यादें जेहन में कौंधने लगती हैं. बेशक हॉरर फिल्मों में इस तरह के छौंक लगा ही करते हैं, लेकिन कई चीजें जेहन में दौड़ ही जाती हैं.

आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल की थामा को 17 अक्तूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज किया जा रहा है. बेशक फिल्म की यह पहली झलक है, पिक्चर तो अभी बाकी है.