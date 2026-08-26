44 साल पुराना वो गीत, जिसमें बिना पते के लिख दिया गया था प्रेम पत्र, लता मंगेशकर की आवाज और अमिताभ-स्मिता पाटिल की केमिस्ट्री ने बनाया सदाबहार

44 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ‘शक्ति' का गाना ‘हमने सनम को खत लिखा' आज भी पुराने दौर के रोमांटिक गानों में खास जगह रखता है. गाने की सबसे दिलचस्प बात इसका प्रेम पत्र है, जिसे लिखने वाले को अपने सनम का पता ही नहीं मालूम. लता मंगेशकर की सुरीली आवाज, आनंद बख्शी के खूबसूरत बोल और आर. डी. बर्मन का संगीत इस गाने को यादगार बनाते हैं. पर्दे पर अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल की केमिस्ट्री ने भी गाने की कहानी को बेहद खूबसूरती से पेश किया था.

बिना पते के लिख दिया प्रेम पत्र

‘हमने सनम को खत लिखा' की कहानी अपने आप में काफी अनोखी है. इसमें प्रेमी अपने प्रिय को खत तो लिखता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि खत आखिर किस पते पर भेजना है. गाने के बोल इसी उलझन को मजेदार और रोमांटिक अंदाज में सामने रखते हैं. खत डाक में डालने के बाद भी इंतजार खत्म नहीं होता और आखिर में खत वापस आ जाता है, क्योंकि ऐसा कोई पता ही नहीं मिलता. यही बात गाने को आम प्रेम गीतों से अलग बनाती है.

लता की आवाज और अमिताभ-स्मिता की जोड़ी

इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी. इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे और संगीत आर. डी. बर्मन ने तैयार किया था. करीब 4 मिनट 10 सेकंड का यह गीत फिल्म में अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया था. दोनों की सादगी भरी केमिस्ट्री गाने को और खूबसूरत बनाती है. ‘शक्ति' के संगीत में ‘जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया' जैसे दूसरे लोकप्रिय गाने भी शामिल थे.

‘शक्ति' की कहानी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘शक्ति' का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था और इसकी कहानी व स्क्रीनप्ले सलीम-जावेद की जोड़ी ने लिखी थी. फिल्म में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा और अमरीश पुरी जैसे कलाकार थे. खास बात यह है कि दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में पहली और एकमात्र बार साथ काम किया था. फिल्म में दोनों ने पिता और बेटे का किरदार निभाया था.

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बॉक्स ऑफिस पर ‘शक्ति' को बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म को समीक्षकों से काफी सराहना मिली. उपलब्ध बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार इसकी लाइफटाइम कमाई करीब 8 करोड़ रुपये रही और यह 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में नौवें स्थान पर रही. फिल्म ने बाद में चार फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीते, जिसमें बेस्ट फिल्म और दिलीप कुमार के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार शामिल था.

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