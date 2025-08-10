विज्ञापन

24 साल पहले लगान के शो चल रहे थे हाउसफुल तब रिलीज हुई थी ये फिल्म, आमिर खान की एक्स वाइफ भी आईं थीं नजर

आमिर खान की लगान के हाउसफुल शोज के बीच उनकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी, जो हिट साबित हुई थी. 

Read Time: 2 mins
Share
24 साल पहले लगान के शो चल रहे थे हाउसफुल तब रिलीज हुई थी ये फिल्म, आमिर खान की एक्स वाइफ भी आईं थीं नजर
आमिर खान की एक महीने बाद ही दूसरी रिलीज हुई थी फिल्म
नई दिल्ली:

आमिर खान को बॉलीवुड का परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, जो नाम सिर्फ बतौर एक्टर बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी सफल रहे हैं. उनकी कई हिट फिल्में हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2001 में आमिर खान की एक नहीं बल्कि लगातार दो हिट फिल्में आई थीं, जो कि केवल एक महीने के गैप में थी. वहीं खास बात यह है कि इनमें से एक में उनकी एक्स वाइफ किरण राव भी नजर आई थीं. नहीं पहचाना हम बात कर रहे हैं 2001 में  लगान के एक महीने बाद रिलीज हुई फिल्म दिल चाहता है कि, जो 10 अगस्त 2001 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर बजट से दोगुना कमाई हासिल की थी. 

दिल चाहता है (2001) एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन फरहान अख्तर ने किया था. यह उनकी डेब्यू फिल्म थी, जिसे रितेश सिधवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित किया था. फिल्म में आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिंपल कपाड़िया मुख्य भूमिकाओं में थे. जबकि आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने दीपा के दोस्त की भूमिका निभाई थी. जब सीन में आमिर खान के कैरेक्टर से वह पेड़ के पीछे छिपती हुई नजर आई थीं. 

यह फिल्म तीन दोस्तों की कहानी है, जो कॉलेज के बाद अपनी जिंदगी और रिश्तों में बदलाव का सामना करते हैं. फिल्म का बजट 8 से 14 करोड़ का बताया जाता है, जिसने भारत में 20.02 करोड़ रुपये नेट और 27.81 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन किया था. कुल मिलाकर, दिल चाहता है ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 39.72 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया.  

गौरतलब है कि आमिर खान की लगान के एक महीने बाद ही दिल चाहता है रिलीज हुई थी, जबकि लगान के हाउसफुल शोज चल रहे थे. इसके बावजूद यह 2001 की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी. यह  शहरी युवाओं के बीच पॉपुलर हुई और बाद में इसे कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lagaan, Aamir Khan, Aamir Khan Ex Wife, Kiran Rao, Farhan Akhtar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com