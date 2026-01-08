रिलीज से एक दिन पहले पोस्टपोन हुई सुपरस्टार की आखिरी फिल्म जन नायकन, कोर्ट में पहुंचा मामला, प्रोड्यूसर ने किया महंगे बजट का खुलासा

साउथ के सुपरस्टार तलपती के करियर की आखिरी फिल्म जन नायकन की चर्चा बीते काफी समय से हो रही है. फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने को तैयार थी, जिसका हाल ही में मचअवेटेड ट्रेलर भी रिलीज किया गया था. वहीं लेकिन अब खबरें हैं कि यूरोप और मलेशिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक्स पर जानकारी दी कि फिल्म की रिलीज कैंसिल हो गई है, जो 9 जनवरी को थी. हालांकि मेकर्स ने नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है. लेकिन अब खबरें हैं कि जन नायकन की रिलीज का मामला कोर्ट पहुंचा है, जिसके चलते मेकर्स ने 500 करोड़ के महंगे बजट का खुलासा किया है.

CBFC ने नहीं दिया जन नायकन को सर्टिफिकेट

इसके बाद अब एक एक्स पेज पर जानकारी दी गई है कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जन नायकन के प्रोड्यूसर के वकील मिस्टर परासरन ने जज से कहा- “मैंने इस फिल्म में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं. इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. मैं चिल्ला चिल्लाकर कह रहा हूं कि फिल्म 9 जनवरी को रिलीज हो रही है. हमने 18 दिसंबर को ही सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया था और तत्काल में भी अप्लाई किया था.”

जन नायकन की कास्ट ने ली है इतनी फीस

इससे पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जन नायकन 380 करोड़ के बजट में बनी है. इसके लिए विजय को 220 करोड़ रुपए मिले हैं. जबकि डायरेक्टर एच विनोद ने 25 करोड़ रुपए फीस ली है. वहीं अनिरूद्ध रविंद्रचर को फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और गानों के लिए 13 करोड़ रुपए की फीस दी गई है. वहीं बॉबी देओल और पूजा हेगड़े को 3 करोड़ रुपए फीस दी गई है.