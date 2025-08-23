88 देशों में 17 दिन पहले स्ट्रीम हुआ था इस नंबर वेब सीरीज का दूसरा सीजन, दो हफ्ते बाद भी टॉप पर है कायम!

ओटीटी के दीवानों के लिए नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज में शामिल वेडनेसडे अपने दूसरे सीजन के साथ लौट आई है. वेडनेसडे सीजन 2 को दो पार्ट में स्ट्रीम किया जा रहा है. इसका पहला पार्ट 6 अगस्त को स्ट्रीम हो चुका है और दूसरा पार्ट सितंबर में देखने को मिलेगा. वेडनेसडे सीजन 2 स्ट्रीमिंग महज चार एपिसोड के साथ ही बवाल मचा रही है क्योंकि ये रिलीज होते ही ओटीटी की टॉप 10 ट्रेंडिंग सीरीज में शामिल हो चुकी है. सुपरनैचुरल मिस्ट्री और कॉमेडी से भरपूर इस सीरीज में वेडनेसडे बनी जेना अर्टिगा ने कमाल की एक्टिंग करके लोगों को चौंका दिया है.



फिर लौट आई वेडनसडे एडम्स

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम इस सीरीज के दूसरे सीजन की भी कहानी नेवरमोर एकेडमी के आस पास घूमती है जहां वेडनसडे एडम्स लौट कर आ गई है. इसके पहले सीजन के कुल 8 एपिसोड थे और उन्हें जबरदस्त रूप से पसंद किया गया था. फिल्म में वेडनसडे एडम्स ऐसी लड़की बनी है जिसके पास सुपरनैचुरल ताकते हैं और वो जादू करती है. वेडनेसडे सीजन 2 को कुल 88 देशों में एक साथ स्ट्रीम किया जा रहा है और ये और अपने दूसरे हफ्ते में भी ये ओटीटी की टॉप सीरीज बनी हुई है. आपको बता दें कि वेडनसडे नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में शुमार हो चुकी है. एक तरफ जहां फैंस इसके दूसरे सीजन को पसंद कर रहे हैं वहीं इसके पहले सीजन को भी लगातार देखा जा रहा है और पहला सीजन फिर से टॉप 10 की लिस्ट में वापस आ गया है.



व्यूज में कमी लेकिन टॉप पर बरकरार

वेडनसडे सीजन 2 ने पहले ही दिन से ओटीटी पर टॉप वन की जगह पर कब्जा कर लिया. हालांकि दूसरे हफ्ते में इसके व्यूज में 42 फीसदी की कमी आई लेकिन इसने टॉप की कुर्सी नहीं छोड़ी. नेटफ्लिक्स के आंकड़े कहते हैं कि 11 से 17 अगस्त के बीच वेडनसडे सीजन 2 इस प्लेटफॉर्म पर देखी जाने वाली सबसे टॉप सीरीज रही. सीरीज को पहले हफ्ते में 117.3 मिलियन व्यूइंग आवर्स के मुकाबले दूसरे हफ्ते में 29.1 मिलियन व्यूज़ मिले. सीरीज को मिल रहे इतने शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए मेकर्स इसके अगले पार्ट की तैयारियों में जुट गए हैं. हालांकि सीजन 2 का दूसरा पार्ट 3 सितंबर को रिलीज होगा लेकिन फैंस इसके लिए अभी से क्रेजी हो रहे हैं.