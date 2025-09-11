नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज की व्यूअरशिप में जबरदस्त गिरावट, ओटीटी प्लेटफॉर्म की ये रणनीति पड़ी उल्टी

ओटीटी की दुनिया में अकसर नए कॉन्टेंट की धमक सुनाई देती है. हर हफ्ते वेब सीरीज से लेकर फिल्में आती हैं और दर्शकों का मनोरंजन करती है. नेटफ्लिक्स पर छह अगस्त को एक वेब सीरीज के दूसरे सीजन का पहला पार्ट रिलीज हुआ था. ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी गई वेब सीरीज में शामिल थी. लेकिन इस पॉपुलर सीरीज के साथ कुछ ऐसा हुआ जैसा मेकर्स ने सोचा भी नहीं होगा. इस वेब सीरीज के दूसरे सीजन को दो पार्ट में बांटा गया और यह स्प्लिट सीजन फॉर्मेट इस वेब सीरीज के लिए महंगा सौदा साबित हुआ. हम यहां बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज 'वेडनस्डे' की. आइए जानते हैं किस तरह इस वेब सीरीज को हुआ नुकसान...

नेटफ्लिक्स सीरीज को मिले कितने व्यूज

वैरायटी के मुताबिक नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज 'वेडनेसडे' के सीजन 2 के दूसरे भाग ने रिलीज के पहले पांच दिन में 28.2 मिलियन व्यूज (2.82 करोड़) हासिल किए, जो पार्ट 1 के 50 मिलियन व्यूज (5 करोड़) की तुलना में 43.6 प्रतिशत कम हैं. जेना ओर्टेगा अभिनीत इस सुपरनैचुरल ड्रामा ने फिर भी 1 से 7 सितंबर के हफ्ते में नेटफ्लिक्स की इंग्लिश टीवी रैंकिंग में टॉम पर कब्जा कायम रखा.

स्प्लिट सीजन फॉर्मेट ने पहुंचाया नुकसान

'वेडनेसडे सीजन 2' के व्यूज में कमी आने की वजह नेटफ्लिक्स की वो होशियारी है जो उनके लिए ही महंगी साबित हुई है. वेडनेसडे के दूसरे सीजन के साथ नेटफ्लिक्स स्प्लिट-सीजन की रणनीति को अपनाया और यह रणनीति उनके लिए उल्टी पड़ गई. इस सीजन का पहला पार्ट जहां 6 अगस्त को आया था वहीं दूसरा पार्ट 3 सितंबर को लॉन्च किया गया और इस चककर में दर्शकों में कोई भी एक्साइटमेंट पैदा नहीं कर सका. इस गैप की वजह से दर्शकों कहानी से जुड़ नहीं पाए और सब बंटाढार हो गया.

'वेडनेसडे' सीजन 3

'वेडनेसडे' की कहानी एडम्स फैमिली की रहस्यमय दुनिया पर आधारित है, जिसमें जेना ओर्टेगा का किरदार वेडनेसडे एडम्स सुपरनैचुरल घटनाओं से जूझती है. नेटफ्लिक्स ने पहले ही सीजन 3 की पुष्टि कर दी है और एक स्पिनऑफ सीरीज की प्लानिंग भी है. इस तरह वेडनसडे के फैन्स को जरूर मजा आने वाला है लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को इस बार थोड़ी सावधानी जरूर बर्तनी होगी.