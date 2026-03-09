विज्ञापन
The Kerala Story 2 Box Office Day 11: घिसट-घिसट कर 50 करोड़ के करीब भी नहीं पहुंची द केरल स्टोरी 2, ना किसी से टक्कर ना कोई क्लैश फिर भी नहीं हुआ फायदा

The Kerala Story 2 Box Office: रिलीज के दस दिन बाद भी फिल्म थियेटर्स में बनी हुई है. तमाम विवादों और कंट्रोवर्सीज के बावजूद लोग फिल्म देखने पहुंच रहे हैं और ये धीरे धीरे 50 करोड़ की तरफ बढ़ रही है.

The Kerala Story 2 Box Office
नई दिल्ली:

फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' ने थिएटर में दस दिन पूरे कर लिए हैं और आज फिल्म का 11वां दिन है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है. फिल्म में अदिति भाटिया, ऐश्वर्या ओझा और उल्का गुप्ता लीड रोल में हैं. फिल्म ने रिलीज से पहले ही काफी चर्चा बटोरी थी. कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, कानूनी चुनौतियां आईं और ऑनलाइन तीखी बहस भी छिड़ गई. विवाद के बावजूद लोगों ने थियेटर में जाकर फिल्म देखी. रिलीज के दस दिन बाद फिल्म ने अब भारत में 32 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

अब तक कितनी हुई कमाई?

सैकनिल्क मुताबिक, द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड ने बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन करीब 3.37 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने थिएटर में अपने पहले हफ्ते में ही लगभग 22.9 करोड़ रुपये कमा लिए थे. नए आंकड़ों को जोड़ने के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन भारत में लगभग 32.68 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं 11वें दिन के शुरुआती अनुमान को मिला लिया जाए तो फिल्म ने ग्रॉस 38.50 रुपए की कमाई की है.

विवाद ने फिल्म को दी हाइप

सैकनिल्क के अनुसार रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रविवार, 8 मार्च को फिल्म ने लगभग 18.09 प्रतिशत की ओवरऑल हिंदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की. इससे पता चलता है कि फिल्म अभी भी कई शहरों में दर्शकों को सिनेमाघरों तक ला रही है. फिल्म के सब्जेक्ट और इसके आस-पास की चर्चाओं ने दर्शकों की दिलचस्पी जगाई है. भले ही फिल्म पर मिले-जुले रिएक्शन आए हों, लेकिन लगातार बढ़ रहे नंबर बताते हैं कि लोग अभी भी थिएटर जा रहे हैं. वर्ड ऑफ माउथ और लगातार चर्चाओं से अक्सर फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अपनी दौड़ जारी रखने में मदद मिलती है.

पहली फिल्म से इस फिल्म की तुलना

द केरल स्टोरी की तुलना में सीक्वल की शुरुआत थोड़ी धीमी रही. सैकनिल्क के अनुसार सीक्वल ने अपने पहले शनिवार को लगभग 4.25 करोड़ रुपये कमाए. पहली फिल्म ने रिलीज के बाद पहले शनिवार को लगभग 6.75 करोड़ रुपये जमा किए थे. इसलिए ओरिजिनल फिल्म के लिए ओपनिंग नंबर थोड़े ज्यादा थे. हालांकि बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट का कहना है कि सीक्वल धीरे-धीरे दिन-ब-दिन अपना कलेक्शन बढ़ा रहा है. फिल्म के लगातार परफॉर्मेंस का एक और कारण अभी थिएटर में कम कॉम्पिटिशन माना जा रहा है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने दूसरे वीकेंड से पहले ही थिएटर में लगभग 29.40 करोड़ रुपये कमा लिए थे. 7 मार्च की शाम को फिल्म ने लगभग 15.13 प्रतिशत हिंदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जिससे पता चलता है कि दर्शक अभी भी थिएटर जा रहे हैं.

केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड के बारे में

द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड, 2023 की फिल्म द केरल स्टोरी का सीक्वल है. फिल्म में अदिति भाटिया, ऐश्वर्या ओझा और उल्का गुप्ता हैं. कहानी उन सेंसिटिव और सामाजिक विवाद वाले टॉपिक को दिखाती है जो पहली बार ओरिजिनल फिल्म में दिखाए गए थे. सीक्वल नए किरदारों और सिचुएशन के साथ कहानी को आगे बढ़ाता है. हालांकि फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छे नंबर्स के साथ, द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड आने वाले दिनों में भी थिएटर्स में अपनी जगह बनाए रख सकती है. 

