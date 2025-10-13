1200 लोगों ने बनाया सेट, 400 करोड़ का बजट, विदेश में शूट हो रहे गाने- जानते हैं इस हॉरर फिल्म का नाम?

'कल्कि 2898 एडी' के बाद रेबल स्टार प्रभास एक बार फिर दर्शकों के लिए जोरदार सरप्राइज लेकर आ रहे हैं. 'दि राजा साहब' को भारत की सबसे बड़ी हॉरर-फंतासी फिल्म माना जा रहा है. फिल्म का पहला लुक सामने आने के बाद से ही यह चर्चा में है, और हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर ने फैन्स का खूब दिल जीता है. लेकिन यह केवल हॉरर-फंतासी का जादू नहीं है जो ध्यान खींच रहा है—यादगार किरदार, अभिनेताओं की शानदार परफॉर्मेंस और हल्की-फुल्की, मजेदार कॉमेडी इस फिल्म को और भी आकर्षक बनाती है. लगभग 400 करोड़ रुपये के बजट से तैयार प्रभास की 'द राजा साब' के बारे में वो पांच बातें जो इसे खास बनाती हैं...

1. भारत की सबसे बड़ी हॉरर-फंतासी फिल्म

'दि राजा साहब' में भारत का अब तक का सबसे बड़ा हॉरर सेट बनाया गया है. भूतिया हवेलियों से लेकर शानदार पृष्ठभूमि तक, इसकी दृश्यात्मक भव्यता और बारीक डिजाइन इसे भारतीय सिनेमा में अनोखा बनाते हैं. यह सेट 41,256 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जो भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा इनडोर फिल्म सेट है. हैदराबाद के पास 1,200 से ज्यादा लोगों ने चार महीने में इस सेट को बहुत ही बारीकी के साथ तैयार किया है. मशहूर आर्ट डायरेक्टर राजीवन नांबियार ने 'दि राजा साहब' का सेट तैयार किया है.

'दि राजा साब' ट्रेलर

2. प्रभास का अलौकिक कॉमिक-एक्शन अवतार

प्रभास को अभी तक एक्शन हीरो के तौर पर देखा गया है, लेकिन 'दि राजा साहब' में वे एकदम नए अंदाज में नजर आएंगे. लगभग 18 साल बाद, वे एक मजेदार, आकर्षक किरदार में वापसी कर रहे हैं, जिसमें कॉमेडी, एक्शन और अलौकिक तत्वों का मिश्रण है.

3. ट्रेलर ने 24 घंटे में पार किए 40 मिलियन व्यूज, ट्रेंड में बना हुआ

'दि राजा साहब' के ट्रेलर ने रिलीज होने के साथ ही इसने ऑनलाइन तूफान मचा दिया था. 24 घंटें में इसने 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए और इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चित ट्रेलर बन गया.

4. यूरोप में अंतिम शेड्यूल और रिलीज डेट तय

'दि राजा साहब' की टीम दो गीतों की शूटिंग के लिए यूरोप रवाना हुई है, जो फिल्म का अंतिम शेड्यूल है. फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी.

5. शानदार सहायक कलाकारों की टोली

'दि राजा साहब' सिर्फ प्रभास की फिल्म नहीं है—इसके सहायक कलाकार इसे और भी दमदार बनाते हैं. संजय दत्त, बोमन ईरानी, जरीना वहाब, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार जैसे सितारे प्रमुख भूमिकाओं में हैं.