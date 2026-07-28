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कोरियन ड्रामा के शौकीन हैं तो आपके लिए है ये गुड न्यूज, अमेजन प्राइम पर आ रहे हैं 100 से ज्यादा K Drama, पढ़ें डिटेल

अमेजन प्राइम पर यूं ही कंटेंट की कमी नहीं है और अब तो इस ओटीटी प्लैटफॉर्म पर कोरियन ड्रामा के फैन्स का जमावड़ा लगने वाला है.

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कोरियन ड्रामा के शौकीन हैं तो आपके लिए है ये गुड न्यूज, अमेजन प्राइम पर आ रहे हैं 100 से ज्यादा K Drama, पढ़ें डिटेल
अमेजन प्राइम पर कोरियन कंटेंट की बहार
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नई दिल्ली:

अगर आप कोरियन कंटेंट के फैन हैं और हर वक्त कुछ नया देखने की तलाश में रहते हैं तो आने वाला समय आपने लिए ही है. Prime Video India आने वाले समय में कोरिया से अपना कंटेंट और बढ़ाने जा रहा है. स्ट्रीमिंग सर्विस ने एंटरटेनमेंट की बड़ी कंपनी CJ ENM के साथ कई सालों की डिस्ट्रीब्यूशन डील की है, जिसके तहत अगले दो सालों में प्लेटफॉर्म पर 100 से ज्यादा कोरियन शो अवेलेबल होंगे. नए टाइटल के अलावा, Prime Video पर CJ ENM के कुछ पॉपुलर शो भी दिखाए जाएंगे.

K-ड्रामा फैन्स के लिए आ रही कंटेंट की बाढ़

प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत में कोरियन कंटेंट के बढ़ते क्रेज को दिखाया गया. कुछ पत्रकारों ने तो प्लेटफॉर्म डिवीजन के EVP का स्वागत "Annyeonghaseyo" कहकर किया, जिसका कोरियन में मतलब "Hello" होता है. कई लोगों ने Q&A सेशन के दौरान कोरियन भाषा में बात की, जिससे डेलीगेट्स हैरान रह गए और सोचने लगे कि पिछले दशक में भारत ने इस कंटेंट को कितना अपनाया है.

इस डील के तहत अगले दो सालों में 26 नए कोरियन टाइटल रिलीज किए जाएंगे, साथ ही उनके कैटलॉग से कई हिट शो भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे. हर नया टाइटल इंग्लिश सबटाइटल के साथ-साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में डब किए गए वर्शन में भी स्ट्रीम होगा.

सिजल रील में कई तरह के शो की अनाउंसमेंट की गई, जिनके तेजी से प्लेटफॉर्म पर आने की उम्मीद है. इस पार्टनरशिप के तहत पहली बड़ी रिलीज 'Yumi's Cells Season 3' होगी, जो असल में 13 अप्रैल, 2026 से 4 मई, 2026 के बीच टेलीकास्ट हुआ था और जिसमें किम गो यून और किम जे वॉन लीड रोल में थे. यह यूमी की लव लाइफ की कहानी का आखिरी चैप्टर बना. शो के सीजन 1 और 2 भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे, जिनमें गो यून के साथ आन बो ह्यून और पार्क जिनयंग लीड रोल में थे.

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आने वाली लिस्ट में 'Filing for Love' जैसे टाइटल भी शामिल हैं, जिसमें शिन हे सन, गोंग म्योंग, किम जे वूक और होंग ह्वा योन हैं. इसके बाद, पार्क जी हून के लीड रोल वाला वेबटून अडैप्टेशन 'The Legend of Kitchen Soldier' ​​है, जिसका टेलीकास्ट जून 2026 में खत्म हुआ था. हालांकि आने वाला टाइटल 'My Bias, My Boss' है, जो 3 अगस्त से टेलीकास्ट होगा और इसमें कांग हून, किम हे जून और चा वू मिन लीड रोल में होंगे.

नई रिलीज के अलावा, दर्शक कई पुराने पॉपुलर शो भी देख सकते हैं, जैसे किम यू जंग स्टारर डियर X, ली जोंग सुक, मून गा यंग, ​​कांग यू सियोक, रयू ह्ये यंग और इम सोंग जे स्टारर लॉ ड्रामा लॉ इन द सिटी, मिनह्यून, मून गा यंग और चोई ह्यून वूक स्टारर मशहूर यूथ एक्शन ड्रामा स्टडी ग्रुप, ऑफिस पर बेस्ड रोमांटिक-कॉमेडी माई डियरस्ट नेमेसिस और इम सू जंग, ली दा ही और जियोन ह्ये जिन स्टारर महिलाओं पर फोकस्ड ऑफिस ड्रामा 'सर्च: WWW'.
 

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