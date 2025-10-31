दिया मुखर्जी और सुगम सिंह का लोकगीत 'प्यार केहू अउर से' वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स ने किया रिलीज

भोजपुरी की मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक कंपनी वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स ने एक और नया लोकगीत 'प्यार केहू अउर से' एक्ट्रेस दिया मुखर्जी और सिंगर सुगम सिंह की जोड़ी में संगीतप्रेमियों मनोरंजन के लिए लेकर आई है. इस गीत को सिंगर सुगम सिंह ने मधुर आवाज में गाया है, जिसे ऑडियंस का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है. इसके वीडियो में खूबसूरत अदाकारा दिया मुखर्जी ने अपनी मनमोहक अदाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर रही है. वह अपने फैंस व ऑडियंस पर अपने हुस्न की बिजली गिराकर कयामत ढा रही है. ये नया भोजपुरी लोकगीत 'प्यार केहू अउर से' वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इस गाने का ऑडियो सुनने में कानों को बहुत मधुर लग रहा है और इसका वीडियो देखकर मन झूम रहा है.

इस गाने के वीडियो में दिखाया गया है कि एक्ट्रेस दिया मुखर्जी दुल्हन के जोड़े में मंडप में बैठी है और उसकी शादी किसी और लड़के से हो रही है, जबकि वह सिंगर एक्टर सुगम सिंह के साथ बेइंतहा प्यार करती थी. उसकी बेवफाई से दुःखी होकर सुगम सिंह दिल का दर्द बयां करते हुए कहते हैं कि...'गुजरत दुनियां ई कवना दौर से, गुजरत दुनियां ई कवना दौर से, प्यार केहू अउर से त शादी केहू अउर से, प्यार केहू अउर से त शादी केहू अउर से, प्यार केहू अउर से त शादी केहू अउर से...'

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स प्रस्तुत भोजपुरी लोकगीत 'प्यार केहू अउर से' के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. इस गीत को सिंगर सुगम सिंह ने गाया है. इसके वीडियो में एक्ट्रेस दिया मुखर्जी ने शानदार अदायगी करके बिजली गिरा रही हैं. दिया के प्रेमी का किरदार सिंगर एक्टर सुगम सिंह ने निभाया है. इस गाने को गीतकार संदीप साजन ने लिखा है, जबकि संगीतकार साजन मिश्रा ने मधुर संगीत दिया है. वीडियो डायरेक्टर सुनील बाबा, डीओपी गौरव राय एंड रंजन, कोरियोग्राफर रौनक शाह, एडिटर आलोक गुप्ता हैं. डीआई रोहित सिंह, प्रोडक्शन पंकज सोनी ने किया है. इस गाने का ऑल राइट वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के पास है.

इस गाने को लेकर एक्ट्रेस दिया मुखर्जी ने कहा कि 'मैं बहुत हैप्पी हूं कि वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स म्यूजिक कंपनी में मुझपर भरोसा किया और कंपनी से जुड़ने का चांस दिया. जिससे बेस्ट से बेस्ट भोजपुरी सांग में परफॉर्म करने का मौका मिला है. रिलीज हुआ नये लोकगीत में परफार्मेंस करना मेरे लिए गुडलक से कम नहीं है. इस गाने को आडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। इसके लिए सभी को दिल से थैंक्यू.'

वहीं सिंगर एक्टर सुगम सिंह ने कहा कि 'यह सांग मेरा सबसे फेवरिट सांग है, इसे गाकर मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा है. मुझे बहुत खुशी है कि इतना अच्छा लोकगीत वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स म्यूजिक कंपनी ने बनाकर रिलीज़ किया है. इस गाने को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इसके लिए ऑडियंस को तहेदिल से धन्यवाद देता हूं. बेस्ट सांग बनाने के लिए रत्नाकर सर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं.'