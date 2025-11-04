विज्ञापन

बॉयफ्रेंड संग जुहू बीच पर छठ पूजा देखने गईं थीं एक्ट्रेस सबा खान, बोलीं- 22 साल में ऐसा नज़ारा नहीं देखा

भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सबा खान ने भी हाल ही में छठ पूजा और अपने बचपन से जुड़ी कुछ खास यादों को फैंस के साथ शेयर किया.

नई दिल्ली:

दिवाली के बाद छठ पूजा का मौका आने वाला है. जिसे यूपी बिहार में जोरशोर से मनाया जाता है. छठ मनाने वाले भक्त पूरे साल इस त्योहार का इंतजार करते हैं. और, फिर पूरी आस्था के साथ पूजन भी करते हैं. भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सबा खान ने भी हाल ही में छठ पूजा और अपने बचपन से जुड़ी कुछ खास यादों को फैंस के साथ शेयर किया. सबा ने बताया कि हालांकि वो खुद छठ नहीं करतीं. लेकिन इस पर्व का महत्व उनके लिए हमेशा खास रहा है. सबा खान ने इस पर्व से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी शेयर किए हैं.

बचपन की यादें और माताओं का प्यार

सबा ने कहा कि जब वो माहिम में रहती थीं, तब उन्हें आसपास की माताओं का इस पर्व के प्रति समर्पण देखकर बहुत आश्चर्य होता था. उन्होंने कहा कि ‘मैं देखती थी कि माताएं तीन तीन दिन बिना खाना पानी के अपने बच्चों के लिए व्रत करती थीं. उनका प्यार और समर्पण असली आशीर्वाद जैसा लगता था.' हालांकि सबा खान खुद छठ का पर्व नहीं मनाती. लेकिन इस पर्व से उनकी ढेरों सुंदर यादें जुड़ी हैं.

जुहू में छठ का अनुभव

सबा ने अपनी एक रोमांचक छठ की याद भी बताई. उनका बॉयफ्रेंड बिहार और यूपी से था. लेकिन उनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही थीं. उन्होंने सबा खान को छठ के बारे में बताया था. उस बॉयफ्रेंड को याद करते हुए सबा खान ने कहा कि वो उन्हें जुहू लेकर गया. छठ वाले दिन जुहू का नजारा देखकर हैरान रह गईं. उस दिन को याद करते हुए वो कहती हैं कि उन्होंने 22 साल में कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था. वहां बहुत सारी माताएं थीं जो सूर्य को अर्घ्य देकर पूरी श्रद्धा भाव से पूजन कर रही थीं. उस दिन को याद करते हुए सबा खान ने उसे एक मेसमराइजिंग एक्सपीरियंस बताया. साथ ही अपने फैन्स को छठ की शुभकामनाएं भी दीं.

