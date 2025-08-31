विज्ञापन

शादी के 6 महीने बाद भी नहीं हो पाई विदाई? फुल एंटरटेनमेंट हैं भोजपुरी फिल्म मेहमान का ट्रेलर

फिल्म का टाइटल “मेहमान” यहां दामाद को दर्शाता है, जिसके इर्द-गिर्द पूरी कहानी बुनी गई है. फिल्म में भोजपुरी युवा सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू मुख्य भूमिका निभा रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
शादी के 6 महीने बाद भी नहीं हो पाई विदाई? फुल एंटरटेनमेंट हैं भोजपुरी फिल्म मेहमान का ट्रेलर
एंटरटेनमेंट का डोज है मेहमान का ट्रेलर
नई दिल्ली:

भोजपुरी सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म “मेहमान” का ट्रेलर आज रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. निर्माता रौशन सिंह और सह-निर्माता शर्मिला आर. सिंह द्वारा एसआरके म्यूजिक प्रा. लि. से निर्मित इस फिल्म का भव्य ट्रेलर एसआरके म्यूजिक के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया, जिसे दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. रिलीज के कुछ ही घंटों में इसे लाखों व्यूज मिल गए हैं और यह तेजी से वायरल हो रहा है.

फिल्म का टाइटल “मेहमान” यहां दामाद को दर्शाता है, जिसके इर्द-गिर्द पूरी कहानी बुनी गई है. फिल्म में भोजपुरी युवा सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. उनके साथ दर्शना बनिक और पूजा ठाकुर भी लीड रोल में नजर आएंगी. कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी शादी बार-बार अटक जाती है. धोखे से उसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन विदाई छह माह बाद रखी जाती है. इस बीच जब ससुराल वालों को पूरी सच्चाई मालूम पड़ती है, तब हालात एक नए मोड़ पर पहुंच जाते हैं और आगे क्या होता है, यह फिल्म में देखने को मिलेगा.

फिल्म के निर्माता रौशन सिंह ने ट्रेलर लॉन्च पर कहा कि “मेहमान एक अनोखी अवधारणा पर आधारित फिल्म है, जो पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की जटिलता को दर्शाती है. हमने पूरी कोशिश की है कि फिल्म दर्शकों को मनोरंजन के साथ-साथ एक नया अनुभव भी दे.”

वहीं, फिल्म के लीड एक्टर अरविंद अकेला कल्लू ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि “मेहमान मेरे लिए एक बेहद खास फिल्म है. इसकी कहानी दर्शकों को जरूर पसंद आएगी क्योंकि इसमें भावनाएं, मनोरंजन और ट्विस्ट सभी कुछ मौजूद है. शूटिंग के दौरान पूरा माहौल परिवार जैसा था और मैं इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हूं.”

निर्माण की बात करें तो फिल्म का निर्देशन अनुभवी निर्देशक लाल बाबू पंडित ने किया है. इसमें अरविंद अकेला कल्लू, दर्शना बनिक, पूजा ठाकुर के अलावा संजय पांडे, समर्थ चतुर्वेदी, विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, रामसुजान सिंह, बीना पांडे, संजीव मिश्रा, सोनू पांडे, स्वास्तिका, अनु पांडे और रिंकू आयुषी जैसे चर्चित कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे.

फिल्म के संगीत की भी खास तैयारी की गई है. संगीतकारों में राजनीश मिश्रा, छोटे बाबा, प्रियांशु सिंह, आर.आर. पंकज, सरगम आकाश और कान्हा सिंह का नाम शामिल है. गीतकारों में मनोज भावुक, सुमित सिंह चंद्रवंशी, आशुतोष तिवारी, आर.आर. पंकज, प्रफुल्ल तिवारी, शुभम सिग्रीवाल और प्रिंस प्रियदर्शी ने अपनी लेखनी से फिल्म को संगीतमय बनाया है.

तकनीकी टीम की बात करें तो फिल्म के डीओपी साहिल जे. अंसारी, एडिटर जीतेन्द्र सिंह ‘जीतू', कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी और आर्ट डायरेक्टर राजीव शर्मा हैं. फिल्म “मेहमान” का ट्रेलर दर्शकों को जहां हंसी और भावनाओं से भर देता है, वहीं इसमें दिखाए गए रोमांचक मोड़ फिल्म देखने की उत्सुकता और बढ़ा रहे हैं. यह फिल्म भोजपुरी सिनेमा में एक नई ताजगी लेकर आएगी और दर्शकों को पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर अनुभव देगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Srk Music, Srkmusic, Srk, Srk Movies, Bhojpuri Movie Song, Bhojpuri Song, Pawan Singh, New Bhojpuri Movie, New Bhojpuri Cinema, New Bhojpuri Film, Aamrapali Dubey, Khesari Lal Yadav, Shilpi Raj Song, Pramod Premi Song, Ankush Raja Song, Arvind Akela Kallu, Neelkamal Singh, Pawan Singh Song, Pramod Premi Yadav Song, Aamrapali Movie, Khesari Lal New Movie, Khesari Lal New Song, Mehmaan, Kallu Movie Trailer, Arvind Akela Kallu Movie, Kallu Film Trailer, Kallu Bhojpuri Cinema
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com